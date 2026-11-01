Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş, 28. dakikada Leandro Trossard ve 47. dakikada Dusan Vlahovic ile Kasımpaşa'ya karşı 2-0'ı buldu.
Kasımpaşa, 60. dakikada Claudio Winck ve 87. dakikada Marcus Rafferty'nin golleriyle skoru 2-2'ye getirdi ve maç 2-2 sona erdi.
Beşiktaş, hafta arasında perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, ligde gelecek hafta ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kasımpaşa, gelecek hafta ligde Gaziantep FK deplasmanına gidecek.
DEPLASMANDA TEK GALİBİYET!
Kasımpaşa deplasmanında 2-0'ı koruyamayan Beşiktaş, ligde bu sezon deplasmanda sadece 1 galibiyet alabildi. Siyah-beyazlılar, bu sezon deplasmanda sadece Fenerbahçe'yi mağlup etti.
BEŞİKTAŞ'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ligde son oynanan İstanbul Başakşehir maçındaki kadroyu bozmadı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmaya siyah-beyazlı futbol takımı Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'i ile başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Tiago Djalo, Yasin Özcan ve Semih Kılıçsoy yer aldı.
Italiano, ligin 9. haftasında oynanan ve 2-0 kazanılan İstanbul Başakşehir maçındaki ilk 11'i Kasımpaşa karşısında da sahaya sürdü.
Siyah-beyazlı ekibin 48 yaşındaki teknik direktörü, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland ile oynanan rövanş karşılaşmasıyla beraber ikinci kez değişiklik yapmadı.
POKU KADRODA YOK
Beşiktaş'ta kanat oyuncusu Ernest Poku, hastalığı nedeniyle Kasımpaşa müsabakasının kadrosunda yer almadı.
Hasta olduğu öğrenilen Poku, lacivert-beyazlı takıma karşı görev yapamadı.
Hollandalı oyuncu, bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında toplam 5 maçta forma giyip, 1 gol kaydetti.
TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
Beşiktaş taraftarı, Kasımpaşa deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma için kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran siyah-beyazlı futbolseverler, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
SERGEN YALÇIN TAKİP ETTİ
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yerine izledi.
Yalçın, karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve iki kulübün yöneticileriyle yan yana takip etti.
Öte yandan, haziran ayında Fenerbahçe Kulübünde yapılan seçimlerde başkan adayı olan Hakan Safi de mücadeleyi izleyenler arasında yer aldı.
KASIMPAŞA'DA 11 DEĞİŞİKLİK
Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında 11 değişiklik yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorluspor 1947'ye karşı as takımını dinlendiren ve ligde az süre alan oyuncularına ilk 11'de şans veren Belözoğlu, siyah-beyazlı ekip önünde şu ilk 11'i sahaya sürdü:
"Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adam Arous, Matei Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay, Jesurun Rak-Sakyi, Haris Hajradinovic, Elson Mendes, Ali Yavuz Kol, Adrian Benedyczak."
Öte yandan Kasımpaşa, ligde geçen hafta oynanan ve 1-0 kazanılan Eyüpspor müsabakasına da aynı kadroyla çıkmıştı.
KASIMPAŞA'DA İKİ OYUNCUYA PLAKET
Kasımpaşa'da kaptan Haris Hajradinovic ve kaleci Andreas Gianniotis'e maç öncesinde özel çerçevelenmiş formaları takdim edildi.
Lacivert-beyazlı ekiple 250. maçını geride bırakan Hajradinovic ile Kasımpaşa formasıyla 100 karşılaşmaya çıkan Gianniotis'e ısınma bölümünde hediyeleri verildi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Ndidi'nin pasıyla topla buluşan Trossard'ın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Gianniotis, üzerine gelen topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.
12. dakikada Agbadou'nun ters kanada uzun pasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Trossard'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
15. dakikada ceza sahası içindeki Ndidi, pasını sağındaki Cerny'ye çıkardı. Penaltı noktasının gerisindeki Çek oyuncunun sol ayakla gelişine şutunda top, direğin yanından dışarı çıktı.
28. dakikada sol kanattan içe kat eden Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trossard, altıpasın gerisinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.
37. dakikada Hajradinovic'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Benedyczak'ın plase şutunda Nübel, açıyı iyi kapatarak gole engel oldu.
Beşiktaş, maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan Olaitan'ın savunma arkasına attığı pasa Ndidi hareketlendi ancak savunma da Nijeryalı oyuncu da topa sahip olamadı. Boşta kalan meşin yuvarlağı gerilerden gelen Murillo, kontrol edip kale önündeki Vlahovic'e çıkardı. Sırp golcü, müsait durumda topu bekletmeden uzak köşeden ağlara gönderdi: 0-2.
52. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Ali Yavuz Kol'un sert şutunda kaleci Nübel'in sektirdiği topu savunma son anda araya girerek kornere gönderdi.
60. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sol kanatta Hajradinovic'in arka direğe açtığı ortaya boş pozisyonda düzgün bir kafa vuruşu yapan Winck, meşin yuvarlağı direk dibinden filelerle buluşturdu: 1-2.
62. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanı ön çizgisi üzerine yerden çevirdiği meşin yuvarlağı Olaitan takım arkadaşına bıraktı. Ceza yayının sağında boş pozisyonda topu önüne alan İlhan Fakılı'nın sert şutunda kaleci Gianniotis, iyi uzandı ve meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
78. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Mendes'in gelişine yaptığı vuruşta kaleci Nübel, topu köşeden çeldi.
87. dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Sol kanattan Kerem Demirbay'ın ön direğe yaptığı ortaya boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Rafferty, topu ağlara göndererek eşitliği sağladı: 2-2.
Müsabaka, 2-2 beraberlikle sona erdi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Bilal Gölen, Hüseyin Aylak
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo (Dk. 86 Jessen), Kerem Demirbay, Rak-Sakyi (Dk. 66 Güven Yalçın), Hajradinovic (Dk. 83 Rafferty), Mendes, Ali Yavuz Kol (Dk. 86 Diarra), Benedyczak
Beşiktaş: Nübel, Murillo (Dk. 83 Taylan Bulut), Agbadou, Emirhan Topçu (Dk. 76 Djalo), Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Özcan, Olaitan (Dk. 63 Oh), Cerny (Dk. 46 İlhan Fakılı), Trossard (Dk. 83 Rashica), Vlahovic
Goller: Dk. 28 Trossard, Dk. 47 Vlahovic (Beşiktaş), Dk. 60 Winck, Dk. 87 Rafferty (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 6 Emre Belözoğlu (Teknik direktör), Dk. 79 Arous (Kasımpaşa), Dk. 90+5 Djalo (Beşiktaş)
Kasımpaşa, 60. dakikada Claudio Winck ve 87. dakikada Marcus Rafferty'nin golleriyle skoru 2-2'ye getirdi ve maç 2-2 sona erdi.
Beşiktaş, hafta arasında perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, ligde gelecek hafta ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kasımpaşa, gelecek hafta ligde Gaziantep FK deplasmanına gidecek.
DEPLASMANDA TEK GALİBİYET!
Kasımpaşa deplasmanında 2-0'ı koruyamayan Beşiktaş, ligde bu sezon deplasmanda sadece 1 galibiyet alabildi. Siyah-beyazlılar, bu sezon deplasmanda sadece Fenerbahçe'yi mağlup etti.
BEŞİKTAŞ'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ligde son oynanan İstanbul Başakşehir maçındaki kadroyu bozmadı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmaya siyah-beyazlı futbol takımı Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'i ile başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Tiago Djalo, Yasin Özcan ve Semih Kılıçsoy yer aldı.
Italiano, ligin 9. haftasında oynanan ve 2-0 kazanılan İstanbul Başakşehir maçındaki ilk 11'i Kasımpaşa karşısında da sahaya sürdü.
Siyah-beyazlı ekibin 48 yaşındaki teknik direktörü, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland ile oynanan rövanş karşılaşmasıyla beraber ikinci kez değişiklik yapmadı.
POKU KADRODA YOK
Beşiktaş'ta kanat oyuncusu Ernest Poku, hastalığı nedeniyle Kasımpaşa müsabakasının kadrosunda yer almadı.
Hasta olduğu öğrenilen Poku, lacivert-beyazlı takıma karşı görev yapamadı.
Hollandalı oyuncu, bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında toplam 5 maçta forma giyip, 1 gol kaydetti.
TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
Beşiktaş taraftarı, Kasımpaşa deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma için kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran siyah-beyazlı futbolseverler, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
SERGEN YALÇIN TAKİP ETTİ
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yerine izledi.
Yalçın, karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve iki kulübün yöneticileriyle yan yana takip etti.
Öte yandan, haziran ayında Fenerbahçe Kulübünde yapılan seçimlerde başkan adayı olan Hakan Safi de mücadeleyi izleyenler arasında yer aldı.
KASIMPAŞA'DA 11 DEĞİŞİKLİK
Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında 11 değişiklik yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorluspor 1947'ye karşı as takımını dinlendiren ve ligde az süre alan oyuncularına ilk 11'de şans veren Belözoğlu, siyah-beyazlı ekip önünde şu ilk 11'i sahaya sürdü:
"Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adam Arous, Matei Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay, Jesurun Rak-Sakyi, Haris Hajradinovic, Elson Mendes, Ali Yavuz Kol, Adrian Benedyczak."
Öte yandan Kasımpaşa, ligde geçen hafta oynanan ve 1-0 kazanılan Eyüpspor müsabakasına da aynı kadroyla çıkmıştı.
KASIMPAŞA'DA İKİ OYUNCUYA PLAKET
Kasımpaşa'da kaptan Haris Hajradinovic ve kaleci Andreas Gianniotis'e maç öncesinde özel çerçevelenmiş formaları takdim edildi.
Lacivert-beyazlı ekiple 250. maçını geride bırakan Hajradinovic ile Kasımpaşa formasıyla 100 karşılaşmaya çıkan Gianniotis'e ısınma bölümünde hediyeleri verildi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Ndidi'nin pasıyla topla buluşan Trossard'ın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Gianniotis, üzerine gelen topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.
12. dakikada Agbadou'nun ters kanada uzun pasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Trossard'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
15. dakikada ceza sahası içindeki Ndidi, pasını sağındaki Cerny'ye çıkardı. Penaltı noktasının gerisindeki Çek oyuncunun sol ayakla gelişine şutunda top, direğin yanından dışarı çıktı.
28. dakikada sol kanattan içe kat eden Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trossard, altıpasın gerisinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.
37. dakikada Hajradinovic'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Benedyczak'ın plase şutunda Nübel, açıyı iyi kapatarak gole engel oldu.
Beşiktaş, maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan Olaitan'ın savunma arkasına attığı pasa Ndidi hareketlendi ancak savunma da Nijeryalı oyuncu da topa sahip olamadı. Boşta kalan meşin yuvarlağı gerilerden gelen Murillo, kontrol edip kale önündeki Vlahovic'e çıkardı. Sırp golcü, müsait durumda topu bekletmeden uzak köşeden ağlara gönderdi: 0-2.
52. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Ali Yavuz Kol'un sert şutunda kaleci Nübel'in sektirdiği topu savunma son anda araya girerek kornere gönderdi.
60. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sol kanatta Hajradinovic'in arka direğe açtığı ortaya boş pozisyonda düzgün bir kafa vuruşu yapan Winck, meşin yuvarlağı direk dibinden filelerle buluşturdu: 1-2.
62. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanı ön çizgisi üzerine yerden çevirdiği meşin yuvarlağı Olaitan takım arkadaşına bıraktı. Ceza yayının sağında boş pozisyonda topu önüne alan İlhan Fakılı'nın sert şutunda kaleci Gianniotis, iyi uzandı ve meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
78. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Mendes'in gelişine yaptığı vuruşta kaleci Nübel, topu köşeden çeldi.
87. dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Sol kanattan Kerem Demirbay'ın ön direğe yaptığı ortaya boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Rafferty, topu ağlara göndererek eşitliği sağladı: 2-2.
Müsabaka, 2-2 beraberlikle sona erdi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Bilal Gölen, Hüseyin Aylak
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo (Dk. 86 Jessen), Kerem Demirbay, Rak-Sakyi (Dk. 66 Güven Yalçın), Hajradinovic (Dk. 83 Rafferty), Mendes, Ali Yavuz Kol (Dk. 86 Diarra), Benedyczak
Beşiktaş: Nübel, Murillo (Dk. 83 Taylan Bulut), Agbadou, Emirhan Topçu (Dk. 76 Djalo), Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Özcan, Olaitan (Dk. 63 Oh), Cerny (Dk. 46 İlhan Fakılı), Trossard (Dk. 83 Rashica), Vlahovic
Goller: Dk. 28 Trossard, Dk. 47 Vlahovic (Beşiktaş), Dk. 60 Winck, Dk. 87 Rafferty (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 6 Emre Belözoğlu (Teknik direktör), Dk. 79 Arous (Kasımpaşa), Dk. 90+5 Djalo (Beşiktaş)