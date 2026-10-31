7 gollü maçta kazanan Roma!

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Udinese ile Roma, Bluenergy Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmaya hızlı başlayan Roma, 10. dakikada Bryan Cristante'nin golüyle öne geçti. Başkent ekibi, 31. dakikada Rodrigo Mora, 33. dakikada Donyell Malen ve 37. dakikada Evan N'Dicka'nın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.
GOL YAĞMURU İKİNCİ YARIDA DEVAM ETTİ
İkinci yarıda toparlanan Udinese, 50. dakikada Nicolo Zaniolo'nun golüyle farkı üçe indirdi. Ev sahibi ekip, 78. dakikada Matteo Palma'nın kaydettiği golle skoru 4-2'ye getirdi.
Roma'da Daniele Ghilardi, 90+2. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi. Böylece Roma, Udinese deplasmanından 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Roma, sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.
ROMA ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla Roma puanını 24'e yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Udinese ise 5 puanda kalarak 19. sırada yer aldı.
GOL YAĞMURU İKİNCİ YARIDA DEVAM ETTİ
İkinci yarıda toparlanan Udinese, 50. dakikada Nicolo Zaniolo'nun golüyle farkı üçe indirdi. Ev sahibi ekip, 78. dakikada Matteo Palma'nın kaydettiği golle skoru 4-2'ye getirdi.
Roma'da Daniele Ghilardi, 90+2. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi. Böylece Roma, Udinese deplasmanından 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Roma, sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.
ROMA ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla Roma puanını 24'e yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Udinese ise 5 puanda kalarak 19. sırada yer aldı.