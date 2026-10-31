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7 gollü maçta kazanan Roma!

Serie A'nın 10. haftasında Roma, ilk yarıda bulduğu dört golle Udinese'yi deplasmanda 5-2 mağlup etti ve üç puanın sahibi oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 21:53 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 21:55
Fotoğraf: Imago
7 gollü maçta kazanan Roma!
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İtalya Serie A'nın 10. haftasında Udinese ile Roma, Bluenergy Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmaya hızlı başlayan Roma, 10. dakikada Bryan Cristante'nin golüyle öne geçti. Başkent ekibi, 31. dakikada Rodrigo Mora, 33. dakikada Donyell Malen ve 37. dakikada Evan N'Dicka'nın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

GOL YAĞMURU İKİNCİ YARIDA DEVAM ETTİ

İkinci yarıda toparlanan Udinese, 50. dakikada Nicolo Zaniolo'nun golüyle farkı üçe indirdi. Ev sahibi ekip, 78. dakikada Matteo Palma'nın kaydettiği golle skoru 4-2'ye getirdi.

Roma'da Daniele Ghilardi, 90+2. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi. Böylece Roma, Udinese deplasmanından 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Roma, sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

ROMA ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Roma puanını 24'e yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Udinese ise 5 puanda kalarak 19. sırada yer aldı.



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