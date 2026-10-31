Bursaspor, Bandırmaspor'u evinde 3 golle yıktı!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bursaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 3-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmaya hızlı başlayan Bursaspor, 7. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle öne geçti. 12. dakikada Lewis Baker farkı ikiye çıkarırken, aynı oyuncu 23. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.
İkinci yarıda başka gol olmayınca Bursaspor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Bursaspor, ligde üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. Yeşil-beyazlı ekip puanını 31'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
BANDIRMASPOR'DA KÖTÜ GİDİŞAT
Bandırmaspor ise Bursaspor karşısında aldığı mağlubiyetle ligde üst üste üçüncü kez sahadan puansız ayrıldı. 13 maçta 14 puanda kalan konuk ekip, haftayı 13. sırada tamamladı.
Stat: Yüzüncü Yıl Atatürk
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Azad İlhan, Batuhan Bıyıklı
Bursaspor: Kerem Matışlı, Bayramov, Emirhan Başyiğit, Ertuğrul Ersoy, Rahmetullah Berişbek, Soner Aydoğdu (Dk. 77 Eyüp Akcan), Elitim (Dk. 68 Hüseyin Maldar), Boutrah (Dk. 88 Zeki Yavru), Baker (Dk. 88 Emir Kaan Gültekin), Halil Akbunar (Dk. 68 Tayfun Akdoğan), Iheanacho
Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Enes Aydın, Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Lico, Kehinde (Dk. 60 Badji), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 60 Emirhan Ayhan), Burak Bekaroğlu (Dk. 46 Enes Çinemre), Kerem Dönertaş (Dk. 60 Mehmet Eray Özbek), Bruno (Dk. 86 Recep Yalın Dilek)
Goller: Dk. 7 Halil Akbunar, Dk. 12 ve 23 Baker (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 2 Kehinde, Dk. 39 Lima (Bandırmaspor), Dk. 41 Baker (Bursaspor),
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 3-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmaya hızlı başlayan Bursaspor, 7. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle öne geçti. 12. dakikada Lewis Baker farkı ikiye çıkarırken, aynı oyuncu 23. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.
İkinci yarıda başka gol olmayınca Bursaspor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Bursaspor, ligde üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. Yeşil-beyazlı ekip puanını 31'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
BANDIRMASPOR'DA KÖTÜ GİDİŞAT
Bandırmaspor ise Bursaspor karşısında aldığı mağlubiyetle ligde üst üste üçüncü kez sahadan puansız ayrıldı. 13 maçta 14 puanda kalan konuk ekip, haftayı 13. sırada tamamladı.
Stat: Yüzüncü Yıl Atatürk
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Azad İlhan, Batuhan Bıyıklı
Bursaspor: Kerem Matışlı, Bayramov, Emirhan Başyiğit, Ertuğrul Ersoy, Rahmetullah Berişbek, Soner Aydoğdu (Dk. 77 Eyüp Akcan), Elitim (Dk. 68 Hüseyin Maldar), Boutrah (Dk. 88 Zeki Yavru), Baker (Dk. 88 Emir Kaan Gültekin), Halil Akbunar (Dk. 68 Tayfun Akdoğan), Iheanacho
Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Enes Aydın, Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Lico, Kehinde (Dk. 60 Badji), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 60 Emirhan Ayhan), Burak Bekaroğlu (Dk. 46 Enes Çinemre), Kerem Dönertaş (Dk. 60 Mehmet Eray Özbek), Bruno (Dk. 86 Recep Yalın Dilek)
Goller: Dk. 7 Halil Akbunar, Dk. 12 ve 23 Baker (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 2 Kehinde, Dk. 39 Lima (Bandırmaspor), Dk. 41 Baker (Bursaspor),