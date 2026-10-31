Kaka'dan Rafael Leao sözleri!

Milan'ın efsane isimlerinden Kaka, takımın durumuyla ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milan'ın geçen yılın son bölümünde Şampiyonlar Ligi biletini kaçırmasına değinen Kaka, "Bence tüm taraftarlar bizim Şampiyonlar Ligi'ne katılmamızı bekliyordu. Fiziksel mi yoksa zihinsel bir düşüş mü yaşadık, belki her ikisinden de biraz. Ancak şimdi Avrupa'nın en iyileri arasına geri dönmeyi hedeflemeliyiz." sözlerini sarf etti.
"RAFAEL LEAO'NUN TAKIMIYDI"
İtalyan ekibinde bu sezon Ruben Amorim ile başlayan yeni dönemi değerlendiren Kaka, "Milan yeniden yapılanma aşamasında. Bu takım, 7 yıl boyunca ona büyük bir güven duyulan ve harika bir oyuncu olan Rafael Leao'nun takımıydı. Şu anda durum farklı. Takım, yeni yüzlerden oluşan bir kolektif ve iki ustaya sahip: Modric hala beyin rolünü üstleniyor, Rabiot da var. Ramos ise bir golcü. Takımdaki düzeni oturtmak biraz zaman alacak. Önemli olan her zaman, Avrupa Ligi'nde bile yüksek hedefler koymak." diye konuştu.
Brezilyalı efsane isim, takımın önemli futbolcularıyla ilgili, "Modric ve Rabiot ustalar; oyunu yönetiyor ve temposunu belirliyorlar. Pulisic, oyundaki zekasıyla beni büyülüyor, Gonçalo Ramos ise bir golcü."değerlendirmesinde bulundu.
"RAFAEL LEAO'NUN TAKIMIYDI"
İtalyan ekibinde bu sezon Ruben Amorim ile başlayan yeni dönemi değerlendiren Kaka, "Milan yeniden yapılanma aşamasında. Bu takım, 7 yıl boyunca ona büyük bir güven duyulan ve harika bir oyuncu olan Rafael Leao'nun takımıydı. Şu anda durum farklı. Takım, yeni yüzlerden oluşan bir kolektif ve iki ustaya sahip: Modric hala beyin rolünü üstleniyor, Rabiot da var. Ramos ise bir golcü. Takımdaki düzeni oturtmak biraz zaman alacak. Önemli olan her zaman, Avrupa Ligi'nde bile yüksek hedefler koymak." diye konuştu.
Brezilyalı efsane isim, takımın önemli futbolcularıyla ilgili, "Modric ve Rabiot ustalar; oyunu yönetiyor ve temposunu belirliyorlar. Pulisic, oyundaki zekasıyla beni büyülüyor, Gonçalo Ramos ise bir golcü."değerlendirmesinde bulundu.