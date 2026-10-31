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Beşiktaş, Virtus Bologna'yı son çeyrekte devirdi!

EuroLeague'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Virtus Bologna'yı 101-103 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 22:24 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 00:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Virtus Bologna'yı son çeyrekte devirdi!
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EuroLeague'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PalaDozza Spor Salonu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, rakibini 103-101 mağlup etti.

İLK PERİYOTTA EŞİTLİK BOZULMADI!

Tümü
Karşılaşmanın ilk çeyreği büyük çekişmeye sahne oldu. İki takım da 24'er sayı üretirken ilk periyot 24-24'lük eşitlikle tamamlandı.

İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü ele geçiren Virtus Bologna, soyunma odasına 54-47 önde girdi.

Üçüncü periyotta etkili bir performans sergileyen Beşiktaş, farkı 4 sayıya indirdi ve son çeyreğe 74-70 geride başladı.

BEŞİKTAŞ'TAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ!

Karşılaşmanın son çeyreği büyük heyecana sahne oldu. Mücadelenin son bölümlerine geride giren siyah-beyazlılar, yaptığı geri dönüşle üstünlüğü ele geçirdi.

Son periyotta 33 sayı kaydeden Beşiktaş, Virtus Bologna'yı 103-101 mağlup ederek İtalya deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

LONNIE WALKER'DAN 30 SAYILIK PERFORMANS!

Beşiktaş'ta Lonnie Walker, Virtus Bologna karşısında ortaya koyduğu performansla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Walker, karşılaşmayı 30 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle tamamlayarak takımının en skorer oyuncusu oldu.

WILBEKIN VE MORGAN'DAN SKOR KATKISI!

Siyah-beyazlı ekipte Wilbekin, 16 sayı, 2 ribaund ve 3 asistlik performansıyla takımının en skorer ikinci oyuncusu oldu.

Morgan ise mücadeleyi 10 sayı, 1 ribaund ve 4 asistle tamamlayarak galibiyete katkı sağladı.

EUROLEAGUE'DE 4. GALİBİYET!

Bu sonuçla Beşiktaş, EuroLeague'de oynadığı 9. karşılaşmada 4. galibiyetini elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, organizasyonun 10. haftasında 6 Kasım Cuma günü sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek.

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