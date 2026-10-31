Beşiktaş, Virtus Bologna'yı son çeyrekte devirdi!

EuroLeague'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PalaDozza Spor Salonu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, rakibini 103-101 mağlup etti.
İLK PERİYOTTA EŞİTLİK BOZULMADI!
İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü ele geçiren Virtus Bologna, soyunma odasına 54-47 önde girdi.
Üçüncü periyotta etkili bir performans sergileyen Beşiktaş, farkı 4 sayıya indirdi ve son çeyreğe 74-70 geride başladı.
Karşılaşmanın son çeyreği büyük heyecana sahne oldu. Mücadelenin son bölümlerine geride giren siyah-beyazlılar, yaptığı geri dönüşle üstünlüğü ele geçirdi.
Son periyotta 33 sayı kaydeden Beşiktaş, Virtus Bologna'yı 103-101 mağlup ederek İtalya deplasmanından galibiyetle ayrıldı.
LONNIE WALKER'DAN 30 SAYILIK PERFORMANS!
Beşiktaş'ta Lonnie Walker, Virtus Bologna karşısında ortaya koyduğu performansla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu.
Walker, karşılaşmayı 30 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle tamamlayarak takımının en skorer oyuncusu oldu.
WILBEKIN VE MORGAN'DAN SKOR KATKISI!
Siyah-beyazlı ekipte Wilbekin, 16 sayı, 2 ribaund ve 3 asistlik performansıyla takımının en skorer ikinci oyuncusu oldu.
Morgan ise mücadeleyi 10 sayı, 1 ribaund ve 4 asistle tamamlayarak galibiyete katkı sağladı.
EUROLEAGUE'DE 4. GALİBİYET!
Bu sonuçla Beşiktaş, EuroLeague'de oynadığı 9. karşılaşmada 4. galibiyetini elde etti.
Siyah-beyazlı ekip, organizasyonun 10. haftasında 6 Kasım Cuma günü sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek.
İLK PERİYOTTA EŞİTLİK BOZULMADI!
İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü ele geçiren Virtus Bologna, soyunma odasına 54-47 önde girdi.
Üçüncü periyotta etkili bir performans sergileyen Beşiktaş, farkı 4 sayıya indirdi ve son çeyreğe 74-70 geride başladı.
BEŞİKTAŞ'TAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ!
Morgan, yay gerisinden son saniyede isabeti bularak galibiyeti getirdi! 🔥 https://t.co/3Q9iV7Yb9M
— Sporx (@sporx) October 30, 2026
Karşılaşmanın son çeyreği büyük heyecana sahne oldu. Mücadelenin son bölümlerine geride giren siyah-beyazlılar, yaptığı geri dönüşle üstünlüğü ele geçirdi.
Son periyotta 33 sayı kaydeden Beşiktaş, Virtus Bologna'yı 103-101 mağlup ederek İtalya deplasmanından galibiyetle ayrıldı.
LONNIE WALKER'DAN 30 SAYILIK PERFORMANS!
Beşiktaş'ta Lonnie Walker, Virtus Bologna karşısında ortaya koyduğu performansla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu.
Walker, karşılaşmayı 30 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle tamamlayarak takımının en skorer oyuncusu oldu.
WILBEKIN VE MORGAN'DAN SKOR KATKISI!
Siyah-beyazlı ekipte Wilbekin, 16 sayı, 2 ribaund ve 3 asistlik performansıyla takımının en skorer ikinci oyuncusu oldu.
Morgan ise mücadeleyi 10 sayı, 1 ribaund ve 4 asistle tamamlayarak galibiyete katkı sağladı.
EUROLEAGUE'DE 4. GALİBİYET!
Bu sonuçla Beşiktaş, EuroLeague'de oynadığı 9. karşılaşmada 4. galibiyetini elde etti.
Siyah-beyazlı ekip, organizasyonun 10. haftasında 6 Kasım Cuma günü sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek.