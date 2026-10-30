Trent Alexander-Arnold için Chelsea iddiası!

Real Madrid'de forma giyen Trent Alexander-Arnold'un geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. İngiliz sağ bek için Chelsea'nin devreye girebileceği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Football Insider'ın haberine göre Chelsea, 28 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'deki durumunu yakından takip ediyor. Londra ekibinin, Alexander-Arnold'un transfer edilebilir bir konuma gelmesi halinde harekete geçmeye hazır olduğu belirtildi.
REAL MADRID'DE GERİ PLANDA KALDI
Manchester United'ın eski baş scout'u Mick Brown da Chelsea'nin Alexander-Arnold'a yönelik ilgisini doğrulayan açıklamalarda bulundu.
Brown, "Chelsea ile bağlantılı olarak duyduğum isimlerden biri Trent Alexander-Arnold. Açıkçası bu benim için biraz sürpriz oldu. Real Madrid'de ikinci, hatta üçüncü tercih konumuna kadar geriledi." ifadelerini kullandı.
LIVERPOOL'A DÖNÜŞ İHTİMALİ DÜŞÜK
Alexander-Arnold'un eski takımı Liverpool da olası transfer adresleri arasında gösteriliyor. Ancak İngiliz oyuncunun 2025 yılında kulüpten ayrılış şekli nedeniyle kısa vadede Anfield'a dönmesinin zor olduğu değerlendiriliyor.
Mick Brown, Chelsea ihtimaliyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:
"Chelsea onun transfer için uygun hale gelip gelmeyeceğini takip edecektir. Liverpool'a dönüşü de konuşuluyor ancak ayrılış şekli nedeniyle bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Chelsea sonunda gidebileceği yer olabilir ve bir teklif gelirse bu seçeneğe sıcak bakabilir."
BU SEZON 4 MAÇTA İLK 11'DE
28 yaşındaki Trent Alexander-Arnold, bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 4 karşılaşmada ilk 11'de görev aldı.
REAL MADRID'DE GERİ PLANDA KALDI
Manchester United'ın eski baş scout'u Mick Brown da Chelsea'nin Alexander-Arnold'a yönelik ilgisini doğrulayan açıklamalarda bulundu.
Brown, "Chelsea ile bağlantılı olarak duyduğum isimlerden biri Trent Alexander-Arnold. Açıkçası bu benim için biraz sürpriz oldu. Real Madrid'de ikinci, hatta üçüncü tercih konumuna kadar geriledi." ifadelerini kullandı.
LIVERPOOL'A DÖNÜŞ İHTİMALİ DÜŞÜK
Alexander-Arnold'un eski takımı Liverpool da olası transfer adresleri arasında gösteriliyor. Ancak İngiliz oyuncunun 2025 yılında kulüpten ayrılış şekli nedeniyle kısa vadede Anfield'a dönmesinin zor olduğu değerlendiriliyor.
Mick Brown, Chelsea ihtimaliyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:
"Chelsea onun transfer için uygun hale gelip gelmeyeceğini takip edecektir. Liverpool'a dönüşü de konuşuluyor ancak ayrılış şekli nedeniyle bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Chelsea sonunda gidebileceği yer olabilir ve bir teklif gelirse bu seçeneğe sıcak bakabilir."
BU SEZON 4 MAÇTA İLK 11'DE
28 yaşındaki Trent Alexander-Arnold, bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 4 karşılaşmada ilk 11'de görev aldı.