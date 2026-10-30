Manuel Neuer, dev maçı kaçıracak!

Bayern Münih Yardımcı Antrenörü Aaron Danks, ligde Borussia Dortmund ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Danks, sakatlığı bulunan kalecileri Manuel Neuer'in Borussia Dortmund'a karşı forma giyemeyeceğini açıkladı.
Aaron Danks, "Manuel Neuer'in ayağında hala ağrı var. Maalesef bu maç onun için henüz erken." sözlerini sarf etti.
Bayern Münih, cumartesi günü sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Aaron Danks, "Manuel Neuer'in ayağında hala ağrı var. Maalesef bu maç onun için henüz erken." sözlerini sarf etti.
Bayern Münih, cumartesi günü sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.