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Manuel Neuer, dev maçı kaçıracak!

Bayern Münih'te sakatlığı bulunan Manuel Neuer, cumartesi günü oynanacak Borussia Dortmund maçında forma giyemeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 17:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manuel Neuer, dev maçı kaçıracak!
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Bayern Münih Yardımcı Antrenörü Aaron Danks, ligde Borussia Dortmund ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Danks, sakatlığı bulunan kalecileri Manuel Neuer'in Borussia Dortmund'a karşı forma giyemeyeceğini açıkladı.

Aaron Danks, "Manuel Neuer'in ayağında hala ağrı var. Maalesef bu maç onun için henüz erken." sözlerini sarf etti.

Bayern Münih, cumartesi günü sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.



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