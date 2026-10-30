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Radja Nainggolan'a 2 yıl hapis talebi!

Belçika savcılığı, eski Roma ve Inter futbolcusu Radja Nainggolan hakkında iki yıl hapis cezası talep etti. Belçikalı futbolcu, uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında 105 bin 500 Euro'nun aklanmasına yardımcı olmakla suçlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 18:31 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026 18:36
Haber: Sporx.com dış haberler
Radja Nainggolan'a 2 yıl hapis talebi!
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Roma ve Inter formalarıyla tanınan eski Belçikalı milli futbolcu Radja Nainggolan, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belçika savcılığı, kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Nainggolan hakkında iki yıl hapis cezası talep etti.

Lequipe'in haberine göre Nainggolan'ın, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı bir suç örgütüne ait olduğu öne sürülen 105 bin 500 Euro'nun aklanmasına yardımcı olduğundan şüpheleniliyor.

Eski milli futbolcunun, birkaç ay içerisinde Belçikalı bir suçlunun kardeşinden 100 bin Euro'nun üzerinde para aldığı belirtildi.

Savcılık, söz konusu para hareketlerinin kara para aklama kapsamında değerlendirilmesini talep etti.

SAVCILIKTAN HAPİS VE PARA CEZASI TALEBİ

Brüksel Savcılığı, Nainggolan hakkında iki yıl hapis cezasının yanı sıra 105 bin Euro para cezası da istedi.

Belçikalı futbolcunun uyuşturucu kaçakçılığına doğrudan katılmak veya suç örgütüne üye olmakla suçlanmadığı, hakkındaki iddianın kara para aklama faaliyetlerine ilişkin olduğu aktarıldı.

MAHKEMENİN KARARI BEKLENİYOR

Nainggolan'ın avukatlarının suçlamaları reddettiği ve beraat talebinde bulunacağı belirtildi.

Savunmanın 13 Kasım 2026 tarihinde mahkemede görüşlerini sunması beklenirken, futbolcu hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmuyor.



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