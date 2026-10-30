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İsmail Kartal gitti, 'yabancılar' mutlu oldu

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı, özellikle yabancı futbolcular arasında memnuniyetle karşılandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 09:02 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026 09:09
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Fenerbahce.org
İsmail Kartal gitti, 'yabancılar' mutlu oldu
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yolların ayrılması takım içinde memnuniyetle karşılandı. Zaten yabancılar ile 65 yaşındaki teknik adam konuşmuyordu. İsmail Kartal'a veda mesajı yayınlayan yerli sayısı da sınırlı kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin sona ermesinin takıma olumlu yansıması bekleniyor. Özellikle yabancı futbolcuların değişimden büyük mutluluk duyduğu belirtildi.

Sarı-lacivertli takımdaki yabancı isimler zaten uzun süredir Kartal ile konuşmuyordu. Takımın içinde soğuk rüzgarlar esiyordu. Kaptan Milan Skriniar da her yenilginin ardından ekrana çıkıp, üstü kapalı bir şekilde Kartal'ı eleştiriyordu.

GÖLGESİ KALMADI

İsmail Kartal'a veda mesajı yayınlayan yerli futbolcu sayısı da sınırlı sayıda oldu. Teknik kadrodaki bu değişimin verilen taktiği yeterli ve doğru bulmayan futbolcuların performansını artırması bekleniyor. Göztepe ve Liverpool maçlarında İsmail Kartal'ın gölgesi üzerinden kalkmış bir takımın sahaya çıkacağı vurgulandı. Fenerbahçeli futbolcular, böylece gerçek kimliklerini sahaya yansıtmak için fırsat yakaladı.



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