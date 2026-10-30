Hollanda basınında Dirk Kuyt gündemi!

Fenerbahçe'de sezon başında İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak göreve başlayan Dirk Kuyt, teknik direktörün ayrılığının ardından geçici olarak takımın başına geçti. 46 yaşındaki çalıştırıcı için Göztepe ve Liverpool karşılaşmaları büyük önem taşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu maçlarda iyi futbol ve sonuçların gelmesi halinde Kuyt'ın sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevini üstlenebileceği değerlendiriliyor. Hollanda basını da daha önce böylesine büyük bir takımda birinci teknik adam olarak görev yapmayan Kuyt'ın önüne çıkan bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini yazdı.
Kulüp acele etmeyecek
"Türk devi hoca için acele etmek istemiyor. Önümüzdeki maçlarda iyi performans sergilerse sezonu tamamlaması düşünülebilir. Kuyt bu fırsatı kullanmalı. M.United'da Nistelrooy da benzer bir durum yaşamıştı. Menajeri, Kuyt'ın her şeyin farkında olduğunu söyledi."
Haberde ayrıca Kuyt'ın Guendouzi, Kante, Lukaku, Ederson, Asensio ve Skriniar gibi yıldız futbolcuları çalıştıracağına dikkat çekildi.
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool fırsatı
Voetbalkrant, Kuyt'ın Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktörlük yapma fırsatı yakalamasını öne çıkardı.
"Kuyt, Devler Ligi'nde hocalık yapma fırsatı yakaladı. Teknik direktör ayrılınca oldukça şaşırtıcı bir haber aldı. Türk futbolunun en üst düzey kulübünde geçici hoca oldu."
Hollanda basınındaki haberde, Kuyt'ın kulüp tarafından resmen açıklandığı ve bir anda büyük bir fırsat yakaladığı ifade edildi. Den Haag, Beerschot ve FC Dordrecht'te görev yapan teknik adamın Kiel döneminin çalkantılı geçtiği de hatırlatıldı.
Liverpool karşılaşmasının Kuyt için ayrı bir anlam taşıyacağı belirtilirken, eski takımına karşı Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkacak olması vurgulandı.
"0'dan 100'e çıktı"
Voetbalpremiuer ise Kuyt'ın kariyerindeki hızlı değişime dikkat çekti.
"Kuyt, 0'dan 100'e çıktı. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birini çalıştıracak. Çok güçlü bir kadronun başına geçti. Kısa süre sonra Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile eski aşkı Liverpool'a karşı mücadele edecek. Birkaç ay önce Dordrecht'teydi."
Hollanda basını, Kuyt'ın önündeki bu önemli fırsatı nasıl değerlendireceğini merakla bekliyor.
Kulüp acele etmeyecek
"Türk devi hoca için acele etmek istemiyor. Önümüzdeki maçlarda iyi performans sergilerse sezonu tamamlaması düşünülebilir. Kuyt bu fırsatı kullanmalı. M.United'da Nistelrooy da benzer bir durum yaşamıştı. Menajeri, Kuyt'ın her şeyin farkında olduğunu söyledi."
Haberde ayrıca Kuyt'ın Guendouzi, Kante, Lukaku, Ederson, Asensio ve Skriniar gibi yıldız futbolcuları çalıştıracağına dikkat çekildi.
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool fırsatı
Voetbalkrant, Kuyt'ın Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktörlük yapma fırsatı yakalamasını öne çıkardı.
"Kuyt, Devler Ligi'nde hocalık yapma fırsatı yakaladı. Teknik direktör ayrılınca oldukça şaşırtıcı bir haber aldı. Türk futbolunun en üst düzey kulübünde geçici hoca oldu."
Hollanda basınındaki haberde, Kuyt'ın kulüp tarafından resmen açıklandığı ve bir anda büyük bir fırsat yakaladığı ifade edildi. Den Haag, Beerschot ve FC Dordrecht'te görev yapan teknik adamın Kiel döneminin çalkantılı geçtiği de hatırlatıldı.
Liverpool karşılaşmasının Kuyt için ayrı bir anlam taşıyacağı belirtilirken, eski takımına karşı Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkacak olması vurgulandı.
"0'dan 100'e çıktı"
Voetbalpremiuer ise Kuyt'ın kariyerindeki hızlı değişime dikkat çekti.
"Kuyt, 0'dan 100'e çıktı. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birini çalıştıracak. Çok güçlü bir kadronun başına geçti. Kısa süre sonra Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile eski aşkı Liverpool'a karşı mücadele edecek. Birkaç ay önce Dordrecht'teydi."
Hollanda basını, Kuyt'ın önündeki bu önemli fırsatı nasıl değerlendireceğini merakla bekliyor.