Fenerbahçe, uzun rotasyonunu NBA tecrübesi bulunan bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. BasketNews'in haberine göre sarı-lacivertliler, 35 yaşındaki Dwight Powell'ın transferinde son aşamaya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kanadalı oyuncuyla bir süredir görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin, bir yıllık sözleşme üzerinde anlaşmayı sonuçlandırmak üzere olduğu belirtildi.
EUROLEAGUE'DEN BAŞKA TALİPLERİ DE VARDI
Haberde, Powell'ın birden fazla EuroLeague ekibinden ciddi ilgi gördüğü ancak transferde Fenerbahçe'nin öne çıktığı aktarıldı.
NBA'de ekim ayındaki son kadro daraltmalarının ardından serbest kalan tecrübeli pivotun, kariyerine sarı-lacivertli forma altında devam etmesinin beklendiği kaydedildi.
DALLAS'TA 10 YILI AŞAN KARİYER
NBA'de 13 yıllık deneyime sahip Powell, kariyerinin büyük bölümünü Dallas Mavericks'te geçirdi. Enerjisi, fiziksel oyunu ve takım basketboluna katkısıyla rotasyonda yer edinen Kanadalı uzun, özellikle pota çevresindeki bitiriciliği ve ikili oyunlardaki etkinliğiyle tanındı.
Powell, Dallas'ın 2024 NBA Finali'ne yükseldiği kadroda da yer alarak önemli bir play-off deneyimi kazandı.
SON SEZONDA NE YAPTI?
Deneyimli basketbolcu, geçen sezon maç başına 14 dakikada 3,3 sayı, 4,1 ribaund ve 1,1 asist ortalamaları yakaladı. Powell, bu süreçte yüzde 64,4 saha içi isabetiyle oynadı.
NBA kariyerinde çıktığı 768 karşılaşmada ise ortalama 17,5 dakika süre alarak 6,5 sayı, 4,2 ribaund ve 1 asist üretti.
POTA ÇEVRESİNDE YÜKSEK VERİMLİLİK
Dallas kariyerindeki yüzde 60,6 saha içi isabet oranıyla kulüp tarihinde dördüncü sırada bulunan Powell, bitiriciliğiyle dikkat çekti. Kanadalı pivot, özellikle 2018-2020 döneminde yüzde 70'in üzerine çıkan saha içi isabet oranlarıyla öne çıktı.
EUROLEAGUE'DEN BAŞKA TALİPLERİ DE VARDI
Haberde, Powell'ın birden fazla EuroLeague ekibinden ciddi ilgi gördüğü ancak transferde Fenerbahçe'nin öne çıktığı aktarıldı.
NBA'de ekim ayındaki son kadro daraltmalarının ardından serbest kalan tecrübeli pivotun, kariyerine sarı-lacivertli forma altında devam etmesinin beklendiği kaydedildi.
DALLAS'TA 10 YILI AŞAN KARİYER
NBA'de 13 yıllık deneyime sahip Powell, kariyerinin büyük bölümünü Dallas Mavericks'te geçirdi. Enerjisi, fiziksel oyunu ve takım basketboluna katkısıyla rotasyonda yer edinen Kanadalı uzun, özellikle pota çevresindeki bitiriciliği ve ikili oyunlardaki etkinliğiyle tanındı.
Powell, Dallas'ın 2024 NBA Finali'ne yükseldiği kadroda da yer alarak önemli bir play-off deneyimi kazandı.
SON SEZONDA NE YAPTI?
Deneyimli basketbolcu, geçen sezon maç başına 14 dakikada 3,3 sayı, 4,1 ribaund ve 1,1 asist ortalamaları yakaladı. Powell, bu süreçte yüzde 64,4 saha içi isabetiyle oynadı.
NBA kariyerinde çıktığı 768 karşılaşmada ise ortalama 17,5 dakika süre alarak 6,5 sayı, 4,2 ribaund ve 1 asist üretti.
POTA ÇEVRESİNDE YÜKSEK VERİMLİLİK
Dallas kariyerindeki yüzde 60,6 saha içi isabet oranıyla kulüp tarihinde dördüncü sırada bulunan Powell, bitiriciliğiyle dikkat çekti. Kanadalı pivot, özellikle 2018-2020 döneminde yüzde 70'in üzerine çıkan saha içi isabet oranlarıyla öne çıktı.