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Milan ve Inter'den 650 milyon euroluk stadyum anlaşması

Milan ile Inter, 2031'de açılması planlanan yeni statlarının isim hakkı için Generali ile anlaşmaya vardı. ESPN'in haberine göre 20 yıllık sözleşmenin değeri 650 milyon euro.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 12:31 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026 13:01
Haber: Sporx.com dış haberler
Milan ve Inter'den 650 milyon euroluk stadyum anlaşması
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İtalyan futbolunun iki köklü kulübü Milan ve Inter, ortak stadyum projelerinde önemli bir adım attı. Yeni stadın isim sponsorluğu için İtalyan sigorta şirketi Generali ile el sıkışan iki kulüp, anlaşmayı kamuoyuna duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüplerin açıklamasında, sözleşmenin dünya sporundaki en büyük stadyum isim hakkı anlaşmalarından biri olduğu vurgulandı. ESPN'e konuşan kaynaklar, 20 yıllık anlaşmanın toplam bedelinin 650 milyon euro olduğunu belirtti.

71 BİN 500 KİŞİLİK GENERALI STADIUM

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Yeni tesis, Generali Stadium adını taşıyacak. Anlaşmanın duyurulduğu etkinlikte, 71 bin 500 seyirci kapasiteli stadın tasarımları da tanıtıldı.

Proje, Milan'ın sahibi RedBird Capital Partners ile Inter'in sahibi Oaktree öncülüğünde yürütülüyor. İki kulüp, modern bir statla maç günü gelirlerini artırmayı ve bu alanda Avrupa'daki rakipleriyle aralarındaki farkı azaltmayı hedefliyor.

İLK MAÇ İÇİN HEDEF 2031-32 SEZONU

Tasarım ve planlama aşamasına geçilecek projede, gerekli izinlerin alınması halinde inşaatın 2028'de başlaması öngörülüyor. Yeni stadyumdaki ilk karşılaşmanın ise 2031-32 sezonunda oynanması hedefleniyor.

Çalışma yalnızca bir futbol stadıyla sınırlı kalmayacak. Bölgedeki dönüşüm kapsamında kamusal alanlar, yeşil alanlar, alışveriş ve eğlence bölümleri de oluşturulacak.

WEMBLEY'NİN MİMARLARI BİR ARADA

Stadın tasarımında Foster+Partners ile MANICA ortaklığı bulunuyor. Norman Foster ve David Manica, daha önce Londra'daki Wembley Stadı'nın tasarımında da birlikte çalışmıştı.

Kulüplerin ortak açıklamasına göre yeni yapının mimarisinde Milano Katedrali'nin detaylı işçiliğinden ilham alındı. İki katlı tribün düzeni, sahayı kesintisiz biçimde çevreleyen 360 derecelik bir yapı oluşturacak.

KALE ARKALARINDA DİK TRİBÜNLER

Taraftar gruplarının yer alacağı kale arkası tribünleri, tek parça ve dik bir duvar görünümünde yükselecek. Bazı bölümlerde tribün eğimi 37 dereceye ulaşacak.

Bu tasarımla taraftarların sahaya daha yakın hissetmesi, görüş açısının güçlenmesi ve tribün atmosferinin daha etkili hale gelmesi amaçlanıyor.

SAN SIRO'DA YENİ DÖNEM

Milan ve Inter, geçen kasım ayında stadyum arazisini belediyeden 197 milyon euro karşılığında satın almıştı. Bu adım, tarihi yapının yıkılması ve yeni stadın inşası için sürecin önünü açtı.

1926'da hizmete giren ve dış cephesindeki spiral merdivenleriyle tanınan San Siro, 1990 Dünya Kupası öncesinde yenilenmişti. Ancak stat, Avrupa'nın önde gelen modern tesislerinin sunduğu olanakların gerisinde kalıyor.

DEV ANLAŞMALAR ARASINA GİRDİ

Generali ile yapılan sözleşme, stadyum isim sponsorluğundaki büyük anlaşmaları da yeniden gündeme getirdi.

Crypto.com, Kasım 2021'de Los Angeles Lakers, Los Angeles Kings ve Los Angeles Sparks'ın kullandığı salonun isim hakkı için 20 yıllık bir anlaşma yapmıştı. Sözleşmenin açıklanan bedeli, 29 Ekim 2026 kuru üzerinden yaklaşık 628,9 milyon euroya karşılık geliyor.

EURO 2032 ÖNCESİ TESİS HAMLESİ

İtalya'da stadyumların yenilenmesi, Serie A kulüplerine yatırım yapan yabancı sermayenin de etkisiyle önem kazanıyor. Türkiye ile ortaklaşa düzenlenecek EURO 2032 öncesinde daha modern ve işlevsel tesislere duyulan ihtiyaç da bu süreci hızlandırıyor.

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