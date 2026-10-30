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3 sezonluk kabusu Vincenzo Italiano bitirdi!

Beşiktaş, son üç sezonda hem Süper Lig'de hem Avrupa'da yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından bu kez bambaşka bir başlangıca imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 13:15
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
3 sezonluk kabusu Vincenzo Italiano bitirdi!
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Beşiktaş, son üç sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından bu sezon farklı bir görüntü ortaya koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Vincenzo Italiano yönetiminde yeniden çıkışa geçen siyah-beyazlılar, ligin 9. haftası itibarıyla zirve yarışını sürdürürken Avrupa'da da aldığı sonuçlarla dikkat çekti.

ITALIANO ETKİSİ

Vincenzo Italiano yönetimindeki Kara Kartal, 9. hafta itibarıyla zirve yarışının içinde kalırken Avrupa sahnesinde de dikkat çekici sonuçlar aldı. Önceki yıllarda erken kaybolan şampiyonluk umudu, bu kez tersine döndü. 2023-2024 sezonunun 9. haftasında 4. sırada bulunan Beşiktaş, lider Fenerbahçe'nin 11 puan gerisindeydi. Avrupa'da ise Konferans Ligi grubundan çıkamadı.

Bir sonraki sezon aynı haftayı 2. sırada geçmesine rağmen liderle arasında 5 puan vardı. UEFA Avrupa Ligi'ni 36 takım arasında 28. bitirdi.

Geçen sezon ise 9 haftada 16 puan toplayarak 6. sırada kaldı; zirveyle fark 9 puana çıktı. Üstelik hem Avrupa Ligi hem Konferans Ligi elemelerinde Play-Off engelini aşamadı.

YENİ SAYFA

Italiano ile yeni sayfa Bu sezon 9 maçta 18 puana ulaşan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın yalnızca 4 puan arkasında. Avrupa Ligi'nde Marsilya ve Hoffenheim'ı yenip Crystal Palace ile berabere kalan Kartal, 7 puanla 8. sıraya yerleşti.

Son yılların aksine iki kulvarda da yarışın içinde kalan Siyah-Beyazlılar, Italiano'nun dört ayda yarattığı değişimin karşılığını almaya başladı. Tribünlerdeki heyecan da yeniden yükselişe geçti. 

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