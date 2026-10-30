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Beşiktaş'a Yunan stoper! Transferde rota İngiltere...

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde savunma hattı için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlı yönetimin, İngiliz ekibi West Ham United'da forma giyen Yunan stoperi listesine aldığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 13:22
Haber: Fanatik
Beşiktaş'a Yunan stoper! Transferde rota İngiltere...
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Beşiktaş, ocak ayı transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Siyah-Beyazlı ekibin gündemine yeni bir isim geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş Yönetimi'nin, West Ham United'da forma giyen Yunan stoper Konstantinos Mavropanos'la ilgilendiği öne sürüldü. Ancak İngiliz ekibinin 28 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında elden çıkarmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.

GEÇEN SEZON AYRILABİLİRDİ

Geçen sezon Premier Lig'den düşen West Ham United'da Mavropanos'un takımdan ayrılması bekleniyordu. Buna rağmen 1.94 boyundaki savunmacı kulüpte kaldı. Championship'te yeniden üst lige yükselme mücadelesi veren İngiliz ekibinde Yunan futbolcu, bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada 5 gol kaydederek dikkat çekti. West Ham ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Mavropanos'un kış transfer döneminde satılması planlanmıyor. 



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