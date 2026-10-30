Çekya'nın en çok kazanan 5 isminden biri Cerny!

Beşiktaş forması giyen Vaclav Cerny'nin kazancı dikkat çekti. RUİK'in 2026/27 sezonu maaş listesine göre siyah-beyazlı futbolcu, en çok kazanan Çek futbolcular arasında beşinci sırada yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SCHICK ZİRVEDE, CERNY BEŞİNCİ
Listede Bayer Leverkusen'in yıldızı Patrik Schick, yıllık 7,55 milyon euroluk brüt maaşıyla ilk sırada bulunuyor.
Beşiktaşlı Vaclav Cerny ise yıllık 3,13 milyon euroluk brüt maaşıyla beşinci sırada yer alıyor. Bonusların da eklenmesiyle Çek futbolcunun yıllık kazancı 3,91 milyon euroya ulaşıyor.
Listede Bayer Leverkusen'in yıldızı Patrik Schick, yıllık 7,55 milyon euroluk brüt maaşıyla ilk sırada bulunuyor.
Beşiktaşlı Vaclav Cerny ise yıllık 3,13 milyon euroluk brüt maaşıyla beşinci sırada yer alıyor. Bonusların da eklenmesiyle Çek futbolcunun yıllık kazancı 3,91 milyon euroya ulaşıyor.