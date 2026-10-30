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Çekya'nın en çok kazanan 5 isminden biri Cerny!

Beşiktaş'ın yıldızı Vaclav Cerny, yıllık 3,91 milyon euroluk kazancıyla en çok kazanan Çek futbolcular listesinde beşinci sırada yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 12:47 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026 12:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Çekya'nın en çok kazanan 5 isminden biri Cerny!
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Vaclav Cerny
Vaclav Cerny
Beşiktaş
Beşiktaş forması giyen Vaclav Cerny'nin kazancı dikkat çekti. RUİK'in 2026/27 sezonu maaş listesine göre siyah-beyazlı futbolcu, en çok kazanan Çek futbolcular arasında beşinci sırada yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SCHICK ZİRVEDE, CERNY BEŞİNCİ

Listede Bayer Leverkusen'in yıldızı Patrik Schick, yıllık 7,55 milyon euroluk brüt maaşıyla ilk sırada bulunuyor.

Beşiktaşlı Vaclav Cerny ise yıllık 3,13 milyon euroluk brüt maaşıyla beşinci sırada yer alıyor. Bonusların da eklenmesiyle Çek futbolcunun yıllık kazancı 3,91 milyon euroya ulaşıyor.





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