Göztepe, iki eksikle Kadıköy'e çıkacak

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi akşamı deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chobani Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Göztepe, bu sezon ligin ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet alarak 12 puan topladı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Furkan Bayır ve Ogün Bayrak dışında eksik bulunmuyor.
Geçtiğimiz sezon sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Göztepe, deplasmandan da 1-1 eşitlikle dönmüştü.
Göztepe, bu sezon ligin ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet alarak 12 puan topladı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Furkan Bayır ve Ogün Bayrak dışında eksik bulunmuyor.
Geçtiğimiz sezon sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Göztepe, deplasmandan da 1-1 eşitlikle dönmüştü.