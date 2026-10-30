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Göztepe, iki eksikle Kadıköy'e çıkacak

Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. İzmir ekibinde 2 eksik bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 14:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Göztepe, iki eksikle Kadıköy'e çıkacak
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi akşamı deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Chobani Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Göztepe, bu sezon ligin ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet alarak 12 puan topladı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Furkan Bayır ve Ogün Bayrak dışında eksik bulunmuyor.

Geçtiğimiz sezon sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Göztepe, deplasmandan da 1-1 eşitlikle dönmüştü.



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