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Basketbolda haftanın maç programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6'ncı, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 9'uncu hafta heyecanı yaşanacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 14:43
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Basketbolda haftanın maç programı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 6, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 9. hafta maçlarıyla devam edilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Tümü
31 Ekim Cumartesi:

15.30 Biotekno Körfez Basket-Trabzonspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

18.00 Pizzabulls Bordo Bandırma-Bahçeşehir Koleji (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

20.30 Yukatel Denizli Basket-Galatasaray MCT Technic (Pamukkale Üniversitesi)

1 Kasım Pazar:

13.00 Esenler Erokspor-Türk Telekom (Beşiktaş Akatlar)

15.30 Fenerbahçe Tarfin-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Bursaspor Basketbol-Karşıyaka (TOFAŞ)

2 Kasım Pazartesi:

18.00 Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes (ENKA)

20.30 Beşiktaş-Glint Çayırova Belediyesi (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

31 Ekim Cumartesi:

13.00 Beşiktaş BOA-OGM Ormanspor (Beşiktaş Akatlar)

14.00 Emlak Konut-Çimsa ÇBK Mersin (Başakşehir)

14.00 Nesibe Aydın Okulları-İstanbul Gençlikspor (TOBB ETÜ)

1 Kasım Pazar:

14.00 Turgutlu Belediyespor-BOTAŞ (Yıldırım Beyazıt)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kadir Has Kongre Merkezi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

31 Ekim Cumartesi:

14.00 Cedi Osman Basketbol-Keçiören Belediyesi Bağlum (Gazanfer Bilge)

16.00 OGM Ormanspor-Darüşşafaka (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Mersinspor-TED Ankara Kolejliler (Servet Tazegül)

16.30 Yalova Haremspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (90. Yıl)

18.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Basketbol (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

1 Kasım Pazar:

15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-iLab Basketbol (Selçuklu Belediyesi)

16.00 Göztepe Isonem-Finalspor (Altındağ Atatürk)

16.30 Büyükçekmece Basketbol-Kipaş K.B.B. (Gazanfer Bilge)

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