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PFDK'dan 4 Süper Lig kulübüne ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Samsunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor'a çeşitli ihlaller nedeniyle para ve tribün kapatma cezaları verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 15:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
PFDK'dan 4 Süper Lig kulübüne ceza!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 4 kulübe ceza verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Federasyonun açıklamasına göre kurul, Samsunspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 280 bin lira para, çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle de kısmı tribün kapama cezası uyguladı.

Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'ya ise müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi maçtan men ve 100 bin lira para cezası kesildi.

Gençlerbirliği'ne taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 280 bin lira para, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de kısmı tribün kapama cezası verildi.

Çaykur Rizespor'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kısmı tribün kapama cezası uygulandı.

Trabzonspor'a da çirkin ve kötü tezahürattan 2 milyon 70 bin lira para cezası ve kısmı tribün kapama cezası verildi.



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