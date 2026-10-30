NBA muhabiri Marc Stein, ALL NBA Podcast'te New Orleans Pelicans'ın Trey Murphy III ve Herb Jones'a ilişkin takas yaklaşımını değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Stein, iki oyuncuya da uzun süredir ilgi bulunduğunu ancak Pelicans'ın yüksek taleplerinden geri adım atmadığını belirtti.
Özellikle dış savunmada takviyeye ihtiyaç duyan Oklahoma City Thunder için Jones'ın gündeme gelebileceğini söyleyen Stein, şu ifadeleri kullandı:
"Herb Jones'ın adının ideal bir hedef olarak ortaya atılacağını düşünüyorum.
Thunder'ın sunabileceği çok sayıda draft hakkı var. Takımlar da uzun zamandır Herb Jones'ı Pelicans'tan almaya çalışıyor.
New Orleans, geçtiğimiz sezon takımlara temelde şunu söylüyordu: Trey Murphy ve Herb Jones dokunulmaz değilse bile buna çok yakınlar.
Trey Murphy için bize üç birinci tur draft hakkı, Herb Jones için de iki birinci tur draft hakkı teklif etmeniz gerekecek."
Pelicans'ın galibiyet üreten bir yapı kurmakta zorlanması nedeniyle iki oyuncunun adı bir yılı aşkın süredir takas söylentilerinde geçiyor.
Ancak New Orleans, her iki oyuncu için de birden fazla birinci tur draft hakkı istemeyi sürdürüyor.
Bu sezon kenardan gelen Jones'ın maç başına süresi 20 dakikanın altına geriledi.
Bu durum, savunmasıyla öne çıkan forvetin adının Thunder gibi dış rotasyonunu güçlendirmek isteyen takımlarla daha fazla anılmasına neden oldu.
Özellikle dış savunmada takviyeye ihtiyaç duyan Oklahoma City Thunder için Jones'ın gündeme gelebileceğini söyleyen Stein, şu ifadeleri kullandı:
"Herb Jones'ın adının ideal bir hedef olarak ortaya atılacağını düşünüyorum.
Thunder'ın sunabileceği çok sayıda draft hakkı var. Takımlar da uzun zamandır Herb Jones'ı Pelicans'tan almaya çalışıyor.
New Orleans, geçtiğimiz sezon takımlara temelde şunu söylüyordu: Trey Murphy ve Herb Jones dokunulmaz değilse bile buna çok yakınlar.
Trey Murphy için bize üç birinci tur draft hakkı, Herb Jones için de iki birinci tur draft hakkı teklif etmeniz gerekecek."
Pelicans'ın galibiyet üreten bir yapı kurmakta zorlanması nedeniyle iki oyuncunun adı bir yılı aşkın süredir takas söylentilerinde geçiyor.
Ancak New Orleans, her iki oyuncu için de birden fazla birinci tur draft hakkı istemeyi sürdürüyor.
Bu sezon kenardan gelen Jones'ın maç başına süresi 20 dakikanın altına geriledi.
Bu durum, savunmasıyla öne çıkan forvetin adının Thunder gibi dış rotasyonunu güçlendirmek isteyen takımlarla daha fazla anılmasına neden oldu.