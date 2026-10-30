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Dirk Kuyt iddialı: "Bu işin altından kalkarım"

Fenerbahçe'de teknik sorumluluğa getirilen Dirk Kuyt, yönetime güvence verdi. Hollandalı teknik adam, Göztepe maçında 4-3-3 sistemiyle sahaya çıkmayı planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ekim 2026 14:02 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026 14:03
Dirk Kuyt iddialı: 'Bu işin altından kalkarım'
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İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de takımın başına getirilen Dirk Kuyt, yeni görevine hazır olduğunu yönetime iletti.

Hollandalı çalıştırıcı, yaptığı görüşmede kendisine güvendiğini belirterek, "Ben bu işin altından kalkarım" ifadelerini kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezon başında Hollanda 2. Lig ekibi FC Dordrecht'ten ayrılarak Fenerbahçe teknik heyetine katılan 46 yaşındaki Kuyt, yaklaşık üç aydır takımı yakından analiz etme fırsatı bulduğunu vurguladı. Oyuncuların durumunu ve takımın ihtiyaçlarını bildiğini belirten Hollandalı teknik adam, doğru tercihlerle görevin üstesinden gelebileceğini düşünüyor.

GÖZTEPE MAÇINDA 4-3-3 PLANI

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İlk sınavını yarın Göztepe karşısında verecek olan Kuyt, takımını 4-3-3 sistemiyle sahaya çıkarmayı planlıyor. Ake'nin yokluğunda stoperde Oppong'a görev vermesi beklenen Hollandalı çalıştırıcı, sol bekte ise Levent Mercan'ı oynatmayı düşünüyor.

ÜÇ MAÇIN SONUCU BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Kuyt'un menajeri Rob Jansen, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, milli araya kadar oynanacak Göztepe, Liverpool ve Çorum maçlarının sonuçlarının Hollandalı teknik adamın takımda kalıcı hale gelmesinde etkili olabileceğini belirtmişti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDE 109 MAÇ

Teknik direktörlük kariyerine 2022 yılında başlayan Dirk Kuyt; ADO Den Haag, Beerschot ve FC Dordrecht takımlarını çalıştırdı. Hollandalı teknik adam, görev aldığı 109 maçta 30 galibiyet, 28 beraberlik ve 51 mağlubiyet yaşadı.

FENERBAHÇE'DE 3 KUPA KAZANDI

2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt, sarı-lacivertli takımla 2013-2014 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Hollandalı isim, Fenerbahçe kariyerinde ayrıca Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci de yaşadı.

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