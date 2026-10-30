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Galatasaray'a yeni gelmişti, devrede ayrılmak istiyor

Galatasaray'ın sezon başında opsiyon maddesi ile kiralık transfer ettiği Lesley Ugochukwu, forma yarışında takım arkadaşlarının gerisinde kaldı. 22 yaşındaki oyuncu bu sezon 6 maçta yalnızca 94 dakika süre bulurken devre arasında ayrılmak istediğini yönetime iletti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 12:57
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a yeni gelmişti, devrede ayrılmak istiyor
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Ugochukwu
Ugochukwu
Galatasaray
Süper Lig'de liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray'da sezon başında takıma katılan isimlerden forma şansı bulmakta zorlananlar oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Okan Buruk'un şans vermediği isimler arasında yer alan Lesley Ugochukwu, ayrılık ihtimalini masaya yatırdı.

Sarı kırmızılı ekibe Burnley'den bir yıllığına kiralanan 22 yaşındaki Fransız orta saha, devre arasına takımdan ayrılmayı düşünüyor.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Orta sahada Sara, Torreira ve Lemina üçlüsünü tercih eden teknik direktör Okan Buruk, on numarada ise Batrakov ile Sane'yi değerlendiriyor. Forma yarışında geride kalan Ugochukwu, bu sezon 6 karşılaşmada toplam 94 dakika süre alabildi.

Galatasaray, Fransız futbolcuyu 3,5 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna katarken sözleşmesine 26,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu eklemişti. Bu maddenin devreye girmesi için Ugochukwu'nun 25 maçta forma giymesi gerekiyor. Genç yıldızın 25 maçlık opsiyonu devreye sokma ihtimali zayıflarken yönetim, yolların ayrılması durumunda ise transfer planlarını değiştirecek.  



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