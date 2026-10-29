Everton'dan Marcus Rashford sürprizi

Everton, ocak ayında hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TEAMtalk'ın haberine göre Manchester United, 28 yaşındaki İngiliz futbolcu Marcus Rashford'un satın alma opsiyonuyla kiralanmasına açık. Ancak oyuncunun maaşı, olası bir anlaşmanın önündeki en büyük engel olarak görülüyor.
BARCELONA DÖNÜŞÜ İSTEDİĞİNİ BULAMADI
Barcelona'daki kiralık döneminin ardından Manchester United'da form ve süre sorunu yaşayan Rashford'ın, Everton'ın hücum hattına takviye için düşünülen isimler arasında olduğu belirtildi.
HAFTALIK 325 BİN STERLİNLİK ENGEL
Ancak İngiliz futbolcunun haftalık yaklaşık 325 bin sterlinlik maaşı, satış sürecindeki Everton için büyük engel oluşturuyor. Kariyerini Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde sürdürmek isteyen Rashford'ın transfere yaklaşımı da belirsizliğini koruyor.
RASHFORD'A DÖRT ALTERNATİF
David Moyes'un ekibinin alternatifleri arasında Nicolo Tresoldi, Dion Beljo, Esteban Lepaul ve Orri Oskarsson da bulunuyor.
BU SEZON SKOR KATKISI SAĞLAYAMADI
Bu sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 8 maça çıkan yıldız oyuncu, skora henüz katkı sağlayamadı.
BARCELONA DÖNÜŞÜ İSTEDİĞİNİ BULAMADI
Barcelona'daki kiralık döneminin ardından Manchester United'da form ve süre sorunu yaşayan Rashford'ın, Everton'ın hücum hattına takviye için düşünülen isimler arasında olduğu belirtildi.
HAFTALIK 325 BİN STERLİNLİK ENGEL
Ancak İngiliz futbolcunun haftalık yaklaşık 325 bin sterlinlik maaşı, satış sürecindeki Everton için büyük engel oluşturuyor. Kariyerini Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde sürdürmek isteyen Rashford'ın transfere yaklaşımı da belirsizliğini koruyor.
RASHFORD'A DÖRT ALTERNATİF
David Moyes'un ekibinin alternatifleri arasında Nicolo Tresoldi, Dion Beljo, Esteban Lepaul ve Orri Oskarsson da bulunuyor.
BU SEZON SKOR KATKISI SAĞLAYAMADI
Bu sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 8 maça çıkan yıldız oyuncu, skora henüz katkı sağlayamadı.