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İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri

Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 12:02 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 12:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri
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Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Cuma:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Cihan Aydın

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: Kadir Sağlam

16.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak

19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Oğuzhan Çakır

1 Kasım Pazar:

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor: Alpaslan Şen

16.00 İstanbul Başakşehir-Samsunspor: Ozan Ergün

16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Reşat Onur Coşkunses

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Fatih Tokail




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