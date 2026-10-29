İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Cuma:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Cihan Aydın
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: Kadir Sağlam
16.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak
19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Oğuzhan Çakır
1 Kasım Pazar:
13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor: Alpaslan Şen
16.00 İstanbul Başakşehir-Samsunspor: Ozan Ergün
16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Reşat Onur Coşkunses
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Fatih Tokail
Cuma:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Cihan Aydın
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: Kadir Sağlam
16.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak
19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Oğuzhan Çakır
1 Kasım Pazar:
13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor: Alpaslan Şen
16.00 İstanbul Başakşehir-Samsunspor: Ozan Ergün
16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Reşat Onur Coşkunses
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Fatih Tokail