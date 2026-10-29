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Anadolu Efes, Panathinaikos'u ağırlıyor

EuroLeague'in 9. haftasında Panathinaikos'u konuk edecek Anadolu Efes, güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki 922. maçına çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 11:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, Panathinaikos'u ağırlıyor
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Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında 30 Ekim Cuma günü Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayımlanacak.

Oynadığı 8 maçta 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 14. basamakta bulunuyor. Anadolu Efes, ligdeki son mücadelesinde Hapoel'e 118-88 mağlup oldu.

Geride kalan haftalarda 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Panathinaikos ise puan tablosunun zirvesinde yer alıyor.

Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında 922. karşılaşması

Anadolu Efes, Panathinaikos maçıyla Avrupa'da 922. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 921 karşılaşmada 509 galibiyet, 412 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 674. maçını yapacak. Ligdeki 673 müsabakanın 352'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 321'inde mağlup oldu.



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