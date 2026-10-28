Bugün
BİTTİ
Kars 36 Spor
0
Antalyaspor
2
Bugün
BİTTİ
Kastamonuspor
1
24 Erzincanspor
4
Bugün
BİTTİ
Düzcespor
0
Isparta 32 SK
2
Bugün
BİTTİ
İnegölspor
1
Sebat Spor
4
Bugün
BİTTİ
Serik Belediyespor
6
Hakkari Zap Spor
5
Bugün
BİTTİ
Ankara Demirspor
0
Gemlik Sümerbey
1
Bugün
BİTTİ
Ankaraspor
3
Kırklarelispor
2
Bugün
BİTTİ
Menemen Bld.
0
Karacabey Belediyespor
1
Bugün
BİTTİ
Silivrispor
3
Beyoğlu Yeni Çarşı SF
2
Bugün
BİTTİ
Gebzespor
0
Malatya Yesilyurt Belediyespor
4
Bugün
BİTTİ
Anadolu Üniversitesi
3
Aksarayspor
1
Bugün
BİTTİ
Balıkesirspor
1
Arnavutköy Belediyespor
0
Bugün
BİTTİ
Adana 01 FK
2
Kutahyaspor
1
Bugün
15:00
Karabuk Idmanyurdu Spor
0
İskenderunspor
0
Bugün
BİTTİ
Ümraniye
2
K. Sinop Spor
1
Bugün
BİTTİ
Şanlıurfaspor
3
Gölcükspor
1
Bugün
BİTTİ
Karagümrük
3
Somaspor
1
Bugün
15:30
Fethiyespor
1
Eyüpspor
2
CANLI
31'
Sakaryaspor
0
Bursa Yildirimspor
0
Bugün
20:30
52 Orduspor
1461 Trabzon

Gonçalo Ramos'tan PSG'den ayrılık sürecine ilişkin itiraf

Milan'ın Portekizli golcüsü Gonçalo Ramos, Paris Saint-Germain'den ayrılık sürecini anlattı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 18:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Gonçalo Ramos'tan PSG'den ayrılık sürecine ilişkin itiraf
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Milan'ın golcü futbolcusu Gonçalo Ramos, Canal 11'de yayınlanan "Soltinho pelo mundo" programına konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekizli futbolcu, son altı ayda yaşananları ve yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den ayrılarak Milan'a uzanan sürecini değerlendirdi.

"OCAKTA AYRILMAK İSTİYORDUM"

Ocak 2026'da PSG'den ayrılmak istediğini açıklayan Ramos, "PSG'den ayrılmak istiyordum ancak ocak ayında bu işler her zaman daha zor oluyor. Ocakta gitmek istememe rağmen bu, en iyi seçenek değildi. Şimdi daha iyi anlıyorum. PSG hemen hayır dedi çünkü yerime başka birini bulmaları gerekecekti." ifadelerini kullandı.

"CAMPOS BANA SÖZ VERDİ"

Luis Campos'un kendisine yaz transfer dönemi için söz verdiğini belirten Portekizli golcü, "Bunun üzerine Luis Campos, bu yaz ayrılmama izin vereceğine dair bana güvence verdi. PSG'den ayrılmak benim için zordu çünkü gerçekten harika bir oyuncu grubu vardı. Bütün zamanımı birlikte geçirdiğim üç Portekizli takım arkadaşım oradaydı." dedi.

"KALMAMI İSTİYORLARDI"

Takım arkadaşlarının kendisini kalmaya ikna etmeye çalıştığını da anlatan Ramos, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayrılmak istediğimi biliyorlardı. Şakayla karışık, sırf buradaki ortam için bile olsa kalmamı söylüyorlardı. Sürdürdüğümüz bu futbol hayatında birlikte gerçekten olağanüstü pek çok an yaşadık."



Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.