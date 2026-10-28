Gonçalo Ramos'tan PSG'den ayrılık sürecine ilişkin itiraf

Milan'ın golcü futbolcusu Gonçalo Ramos, Canal 11'de yayınlanan "Soltinho pelo mundo" programına konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekizli futbolcu, son altı ayda yaşananları ve yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den ayrılarak Milan'a uzanan sürecini değerlendirdi.
"OCAKTA AYRILMAK İSTİYORDUM"
Ocak 2026'da PSG'den ayrılmak istediğini açıklayan Ramos, "PSG'den ayrılmak istiyordum ancak ocak ayında bu işler her zaman daha zor oluyor. Ocakta gitmek istememe rağmen bu, en iyi seçenek değildi. Şimdi daha iyi anlıyorum. PSG hemen hayır dedi çünkü yerime başka birini bulmaları gerekecekti." ifadelerini kullandı.
"CAMPOS BANA SÖZ VERDİ"
Luis Campos'un kendisine yaz transfer dönemi için söz verdiğini belirten Portekizli golcü, "Bunun üzerine Luis Campos, bu yaz ayrılmama izin vereceğine dair bana güvence verdi. PSG'den ayrılmak benim için zordu çünkü gerçekten harika bir oyuncu grubu vardı. Bütün zamanımı birlikte geçirdiğim üç Portekizli takım arkadaşım oradaydı." dedi.
"KALMAMI İSTİYORLARDI"
Takım arkadaşlarının kendisini kalmaya ikna etmeye çalıştığını da anlatan Ramos, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ayrılmak istediğimi biliyorlardı. Şakayla karışık, sırf buradaki ortam için bile olsa kalmamı söylüyorlardı. Sürdürdüğümüz bu futbol hayatında birlikte gerçekten olağanüstü pek çok an yaşadık."
"OCAKTA AYRILMAK İSTİYORDUM"
Ocak 2026'da PSG'den ayrılmak istediğini açıklayan Ramos, "PSG'den ayrılmak istiyordum ancak ocak ayında bu işler her zaman daha zor oluyor. Ocakta gitmek istememe rağmen bu, en iyi seçenek değildi. Şimdi daha iyi anlıyorum. PSG hemen hayır dedi çünkü yerime başka birini bulmaları gerekecekti." ifadelerini kullandı.
"CAMPOS BANA SÖZ VERDİ"
Luis Campos'un kendisine yaz transfer dönemi için söz verdiğini belirten Portekizli golcü, "Bunun üzerine Luis Campos, bu yaz ayrılmama izin vereceğine dair bana güvence verdi. PSG'den ayrılmak benim için zordu çünkü gerçekten harika bir oyuncu grubu vardı. Bütün zamanımı birlikte geçirdiğim üç Portekizli takım arkadaşım oradaydı." dedi.
"KALMAMI İSTİYORLARDI"
Takım arkadaşlarının kendisini kalmaya ikna etmeye çalıştığını da anlatan Ramos, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ayrılmak istediğimi biliyorlardı. Şakayla karışık, sırf buradaki ortam için bile olsa kalmamı söylüyorlardı. Sürdürdüğümüz bu futbol hayatında birlikte gerçekten olağanüstü pek çok an yaşadık."