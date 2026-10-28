Beşiktaş'ta Oh Hyeon-gyu'nun transferine Italiano engeli!

Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Oh Hyeon-gyu, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekerken geleceğine ilişkin ülkesinin basınından yeni bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada takımının iki golünü kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, Başakşehir karşısında da fileleri havalandırdı.
Oh, böylece bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.
KORE BASINI DUYURDU!
Güney Kore basınında yer alan haberde, Oh Hyeon-gyu'nun sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağı öne sürüldü.
Haberde, yıldız futbolcu için "Hocası onu sezon sonuna kadar bırakmayacak. Premier Lig için biraz daha bekleyecek" ifadeleri kullanıldı.
ITALIANO'DAN TRANSFER MESAJI
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da daha önce Oh Hyeon-gyu'nun geleceği hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
İtalyan çalıştırıcı, Güney Koreli golcü için "Yetenekli bir hücum oyuncusu. Sezon boyunca bizimle olacak" sözlerini kullanmıştı.
İNGİLİZ EKİPLERİYLE ANILMIŞTI
Beşiktaş forması giyen 23 yaşındaki Oh Hyeon-gyu'nun adı daha önce İngiltere'den Tottenham ve Hull City ile anılmıştı.
Kore basınındaki habere göre genç futbolcunun Premier Lig'e transfer ihtimalinin sezon sonrasına kalması bekleniyor.
Oh, böylece bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.
KORE BASINI DUYURDU!
Güney Kore basınında yer alan haberde, Oh Hyeon-gyu'nun sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağı öne sürüldü.
Haberde, yıldız futbolcu için "Hocası onu sezon sonuna kadar bırakmayacak. Premier Lig için biraz daha bekleyecek" ifadeleri kullanıldı.
ITALIANO'DAN TRANSFER MESAJI
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da daha önce Oh Hyeon-gyu'nun geleceği hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
İtalyan çalıştırıcı, Güney Koreli golcü için "Yetenekli bir hücum oyuncusu. Sezon boyunca bizimle olacak" sözlerini kullanmıştı.
İNGİLİZ EKİPLERİYLE ANILMIŞTI
Beşiktaş forması giyen 23 yaşındaki Oh Hyeon-gyu'nun adı daha önce İngiltere'den Tottenham ve Hull City ile anılmıştı.
Kore basınındaki habere göre genç futbolcunun Premier Lig'e transfer ihtimalinin sezon sonrasına kalması bekleniyor.