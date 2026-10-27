Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv deplasmanında!

EuroLeague'in 8. haftasında Anadolu Efes, 28 Ekim Çarşamba günü İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'e konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İsrail ekibinin ev sahipliğinde Bulgaristan'ın Botevgrad şehrindeki Arena Botevgrad'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
ANADOLU EFES GALİBİYET PEŞİNDE!
Lacivert-beyazlı ekip, EuroLeague'de bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Rakibi Hapoel Tel Aviv ise geride kalan 7 haftada 5 galibiyet ve 2 yenilgi elde etti.
Anadolu Efes, Bulgaristan'da oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak organizasyondaki dördüncü galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.
AVRUPA'DA 921. MAÇINA ÇIKACAK!
Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 921. maçını oynayacak.
Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında bugüne kadar çıktığı 920 karşılaşmada 509 galibiyet ve 411 mağlubiyet elde etti.
EUROLEAGUE'DE 673. KARŞILAŞMA!
2001-2002 sezonundan bu yana EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes, organizasyondaki 673. maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Lacivert-beyazlı ekip, daha önce oynadığı 672 EuroLeague karşılaşmasında 352 galibiyet ve 320 mağlubiyet yaşadı.
HAPOEL'E KARŞI İLK GALİBİYETİNİ ARAYACAK!
Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv ile EuroLeague'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek.
İsrail temsilcisiyle daha önce oynadığı iki mücadeleden de mağlubiyetle ayrılan lacivert-beyazlılar, rakibi karşısındaki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.
ANADOLU EFES GALİBİYET PEŞİNDE!
Lacivert-beyazlı ekip, EuroLeague'de bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Rakibi Hapoel Tel Aviv ise geride kalan 7 haftada 5 galibiyet ve 2 yenilgi elde etti.
Anadolu Efes, Bulgaristan'da oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak organizasyondaki dördüncü galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.
AVRUPA'DA 921. MAÇINA ÇIKACAK!
Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 921. maçını oynayacak.
Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında bugüne kadar çıktığı 920 karşılaşmada 509 galibiyet ve 411 mağlubiyet elde etti.
EUROLEAGUE'DE 673. KARŞILAŞMA!
2001-2002 sezonundan bu yana EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes, organizasyondaki 673. maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Lacivert-beyazlı ekip, daha önce oynadığı 672 EuroLeague karşılaşmasında 352 galibiyet ve 320 mağlubiyet yaşadı.
HAPOEL'E KARŞI İLK GALİBİYETİNİ ARAYACAK!
Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv ile EuroLeague'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek.
İsrail temsilcisiyle daha önce oynadığı iki mücadeleden de mağlubiyetle ayrılan lacivert-beyazlılar, rakibi karşısındaki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.