Oklahoma City Thunder yıldızı Jalen Williams'ın, sol ayak bileğindeki çıkık ve fibula kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat olacağı açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Williams, pazar günü Los Angeles Clippers karşısında alınan galibiyetin son bölümünde sakatlanmıştı.
Presti, 25 yaşındaki yıldızın sahalara dönüş takviminin ameliyatın ardından belirleneceğini söyledi.
Bu tür sakatlıkların rehabilitasyon süreci genellikle aylar sürerken Williams'ın sezonun kalan bölümünde forma giyip giyemeyeceği henüz bilinmiyor.
Williams, bitime 1 dakika 14 saniye kala potaya gittiği pozisyonda faule maruz kalmış ve sol bacağının üzerine ters düşmüştü.
Sahadan sedyeyle çıkarılan yıldız forvet, kendisini ayakta alkışlayan taraftarlara iki başparmağını yukarı kaldırarak karşılık vermişti.
Son 18 ayda birçok sakatlıkla mücadele eden Williams, Thunder'ın 2025 yılındaki şampiyonluk yolculuğunda sağ el bileğindeki bağ yırtığına rağmen forma giymişti.
Yıldız oyuncu, Indiana Pacers'a karşı oynanan NBA Finalleri'nin beşinci maçında 40 sayı kaydetmişti.
Bileğinden geçirdiği ameliyatın ardından geçtiğimiz sezonun ilk 19 maçını kaçıran Williams, daha sonra iki bacağındaki arka adale zorlanmalarıyla uğraşmıştı.
Normal sezonda 33 karşılaşmada görev alabilen oyuncu, Oklahoma City'nin 15 play-off maçının da 10'unda forma giyememişti.
İki sezon önce All-Star ve All-NBA takımına seçilen Williams, beş yıllık, 239 milyon dolarlık maksimum sözleşmesinin ilk sezonunda bulunuyor.
Presti, 25 yaşındaki yıldızın sahalara dönüş takviminin ameliyatın ardından belirleneceğini söyledi.
Bu tür sakatlıkların rehabilitasyon süreci genellikle aylar sürerken Williams'ın sezonun kalan bölümünde forma giyip giyemeyeceği henüz bilinmiyor.
Williams, bitime 1 dakika 14 saniye kala potaya gittiği pozisyonda faule maruz kalmış ve sol bacağının üzerine ters düşmüştü.
Sahadan sedyeyle çıkarılan yıldız forvet, kendisini ayakta alkışlayan taraftarlara iki başparmağını yukarı kaldırarak karşılık vermişti.
Son 18 ayda birçok sakatlıkla mücadele eden Williams, Thunder'ın 2025 yılındaki şampiyonluk yolculuğunda sağ el bileğindeki bağ yırtığına rağmen forma giymişti.
Yıldız oyuncu, Indiana Pacers'a karşı oynanan NBA Finalleri'nin beşinci maçında 40 sayı kaydetmişti.
Bileğinden geçirdiği ameliyatın ardından geçtiğimiz sezonun ilk 19 maçını kaçıran Williams, daha sonra iki bacağındaki arka adale zorlanmalarıyla uğraşmıştı.
Normal sezonda 33 karşılaşmada görev alabilen oyuncu, Oklahoma City'nin 15 play-off maçının da 10'unda forma giyememişti.
İki sezon önce All-Star ve All-NBA takımına seçilen Williams, beş yıllık, 239 milyon dolarlık maksimum sözleşmesinin ilk sezonunda bulunuyor.