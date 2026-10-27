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Galatasaray'da Batrakov'a sevgi seli

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinin ardından Aleksey Batrakov'a sevgi gösterisinde bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 10:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Batrakov'a sevgi seli
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Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, Fenerbahçe derbisinin en kritik isimlerinden birisi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sahaya 10 numarada çıkmasına karşın orta sahaya da müthiş bir destek veren Batrakov, bütün hücumları harika bir şekilde olgunlaştırdı.

Mücadele bitiminde ise statta Rusça bir şarkı çalarken, taraftarların verdiği dev Galatasaray bayrağı ile Batrakov tribünleri gezdi.  



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