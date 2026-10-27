Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından yaşanan gerginlikle ilgili Archie Brown'dan açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ile kavga eden ve yaşanan olaylarla gündeme gelen Fenerbahçeli futbolcu, tartışmanın nasıl başladığını anlattı.
"GUENDOUZI'NİN SAÇINDAN TUTTU"
Takım arkadaşı Matteo Guendouzi'yi korumak amacıyla müdahalede bulunduğunu belirten Archie Brown, "Maç sonunda Abdülkerim, Guendouzi'nin saçından tuttu. Ben de onu savundum. Ardından benim boynuma bir kadın gibi bunu yaptı. Galatasaray'da yaptıkları bu; insanları tırmalıyorlar ve kadınlar gibi saç çekiyorlar. Ama sorun değil, yaptıkları bu, biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Derbinin ardından yaşanan gerginlikte Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown arasında kavga çıkmış, Galatasaraylı futbolcu kırmızı kart görmüştü.
"GUENDOUZI'NİN SAÇINDAN TUTTU"
Takım arkadaşı Matteo Guendouzi'yi korumak amacıyla müdahalede bulunduğunu belirten Archie Brown, "Maç sonunda Abdülkerim, Guendouzi'nin saçından tuttu. Ben de onu savundum. Ardından benim boynuma bir kadın gibi bunu yaptı. Galatasaray'da yaptıkları bu; insanları tırmalıyorlar ve kadınlar gibi saç çekiyorlar. Ama sorun değil, yaptıkları bu, biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Derbinin ardından yaşanan gerginlikte Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown arasında kavga çıkmış, Galatasaraylı futbolcu kırmızı kart görmüştü.