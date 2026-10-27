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Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler!

Fenerbahçeli Archie Brown, Galatasaray derbisinin ardından Abdülkerim Bardakcı ile yaşadığı kavga hakkında konuştu. İngiliz futbolcu, takım arkadaşı Matteo Guendouzi'yi savunmak için olaya müdahale ettiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 00:56 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 00:58
Haber: Sporx.com
Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler!
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından yaşanan gerginlikle ilgili Archie Brown'dan açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ile kavga eden ve yaşanan olaylarla gündeme gelen Fenerbahçeli futbolcu, tartışmanın nasıl başladığını anlattı.

"GUENDOUZI'NİN SAÇINDAN TUTTU"

Takım arkadaşı Matteo Guendouzi'yi korumak amacıyla müdahalede bulunduğunu belirten Archie Brown, "Maç sonunda Abdülkerim, Guendouzi'nin saçından tuttu. Ben de onu savundum. Ardından benim boynuma bir kadın gibi bunu yaptı. Galatasaray'da yaptıkları bu; insanları tırmalıyorlar ve kadınlar gibi saç çekiyorlar. Ama sorun değil, yaptıkları bu, biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Derbinin ardından yaşanan gerginlikte Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown arasında kavga çıkmış, Galatasaraylı futbolcu kırmızı kart görmüştü.





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