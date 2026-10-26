Okan Buruk: 'Bizi oyun içinden çıkarmak isteyebilirler'

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kritik derbi öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı takımın hazırlıklarına ilişkin değerlendirmeler yapan Buruk, şampiyonluk yarışındaki rekabete ve karşılaşmanın önemine dikkat çekti.
"BU BİR ŞAMPİYONLUK MAÇI DEĞİL"
"Bu bir şampiyonluk maçı değil. Çok önemli bir maç. Son 4 senedir birbirleriyle yarışan iki takımın maçı. Bu sene çok daha sert bir şampiyonluk yarışı var, 4 takım işin içinde. Her hafta kazanmak avantaj getiriyor."
"RAKİBİMİZİ YAKINDAN TAKİP ETTİK"
Derbiye yönelik hazırlıklarını tamamladıklarını belirten deneyimli teknik adam, rakiplerini analiz ettiklerini söyledi.
Buruk, "Fenerbahçe derbisi hem Fenerbahçe hem bizim için bu anlamda yılların, herkesin en çok hazırlandığı maçlardan biri. İyi hazırlanmaya çalıştık. Hem rakibi yakından takip ettik, zaten yakından tanıyoruz. Bir yandan tekrar analiz edip oyuncularımıza anlattık. Beklediğimiz 11'ler üzerinden hazırlık yaptık." dedi.
"TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE MAÇI İSTEDİĞİMİZİ GÖSTERMELİYİZ"
İç saha avantajına ve futbolcularının sahadaki tutumuna değinen Okan Buruk, sakin kalmanın önemini vurguladı.
"Kendi sahamızda oynuyoruz. Taraftarımızla birlikte maçı çok istediğimizi göstermeliyiz ama bir yandan sakin kalmalıyız."
"SADECE FUTBOLU DÜŞÜNMELİYİZ"
Oyuncularının maç boyunca oyun disiplininden kopmaması gerektiğini söyleyen Buruk, sözlerine şöyle devam etti:
"Sadece futbolu düşünüp oyun içinde kalmalıyız. Öbür türlü oyun içinde birçok şey olabiliyor. Rakibin oyun içinden çıkarmak istediği anlar olabilir. İnşallah güzel bir maç olsun. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Rakibimize de hoş geldiniz diyorum."
"AVRUPA'DA MORAL ALDIK"
Avrupa'da alınan sonucun takım üzerindeki etkisine de değinen Galatasaray Teknik Direktörü, "Avrupa'da bir moral aldık. Burada tabii ki başarımızı, özgüvenimizi sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
Okan Buruk, açıklamasında Cumhuriyet Bayramı'na da değinerek, "Atatürk ve silah arkadaşlarını anıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz." dedi.
"BU BİR ŞAMPİYONLUK MAÇI DEĞİL"
"Bu bir şampiyonluk maçı değil. Çok önemli bir maç. Son 4 senedir birbirleriyle yarışan iki takımın maçı. Bu sene çok daha sert bir şampiyonluk yarışı var, 4 takım işin içinde. Her hafta kazanmak avantaj getiriyor."
"RAKİBİMİZİ YAKINDAN TAKİP ETTİK"
Derbiye yönelik hazırlıklarını tamamladıklarını belirten deneyimli teknik adam, rakiplerini analiz ettiklerini söyledi.
Buruk, "Fenerbahçe derbisi hem Fenerbahçe hem bizim için bu anlamda yılların, herkesin en çok hazırlandığı maçlardan biri. İyi hazırlanmaya çalıştık. Hem rakibi yakından takip ettik, zaten yakından tanıyoruz. Bir yandan tekrar analiz edip oyuncularımıza anlattık. Beklediğimiz 11'ler üzerinden hazırlık yaptık." dedi.
"TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE MAÇI İSTEDİĞİMİZİ GÖSTERMELİYİZ"
İç saha avantajına ve futbolcularının sahadaki tutumuna değinen Okan Buruk, sakin kalmanın önemini vurguladı.
"Kendi sahamızda oynuyoruz. Taraftarımızla birlikte maçı çok istediğimizi göstermeliyiz ama bir yandan sakin kalmalıyız."
"SADECE FUTBOLU DÜŞÜNMELİYİZ"
Oyuncularının maç boyunca oyun disiplininden kopmaması gerektiğini söyleyen Buruk, sözlerine şöyle devam etti:
"Sadece futbolu düşünüp oyun içinde kalmalıyız. Öbür türlü oyun içinde birçok şey olabiliyor. Rakibin oyun içinden çıkarmak istediği anlar olabilir. İnşallah güzel bir maç olsun. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Rakibimize de hoş geldiniz diyorum."
"AVRUPA'DA MORAL ALDIK"
Avrupa'da alınan sonucun takım üzerindeki etkisine de değinen Galatasaray Teknik Direktörü, "Avrupa'da bir moral aldık. Burada tabii ki başarımızı, özgüvenimizi sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
Okan Buruk, açıklamasında Cumhuriyet Bayramı'na da değinerek, "Atatürk ve silah arkadaşlarını anıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz." dedi.