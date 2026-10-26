Bugün
BİTTİ
Rizespor
3
Trabzonspor
4
Bugün
BİTTİ
Beşiktaş
2
Başakşehir
0
CANLI
Galatasaray
2
Fenerbahçe
0
Bugün
BİTTİ
Mardin 1969 Spor
2
Manisa FK
1
Bugün
23:00
Sevilla
Osasuna
Bugün
22:30
PSG
Lyon

Beşiktaş 6 maç sonra başardı!

Beşiktaş, Başakşehir'i ağırladığı mücadelede 6 maç sonra kalesini gole kapatmanın sevincini yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Ekim 2026 22:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş 6 maç sonra başardı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş, Süper Lig'deki 2-0'lık Başakşehir galibiyetiyle birlikte 6 maç sonra kalesini gole kapatmayı başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezonun ilk 6 resmi maçında gol yemeyen siyah-beyazlılar, daha sonra oynanan karşılaşmalarda kalesini gole kapatamadı.

Erzurumspor FK'yi 3-0 yendikten sonra oynadığı Marsilya, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Hoffenheim, Trabzonspor ve Crystal Palace maçlarında rakiplerinin gol sevincini engelleyemeyen siyah-beyazlılar, bu süreçte 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşarken kalesinde 11 gol gördü.



Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.