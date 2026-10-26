Beşiktaş 6 maç sonra başardı!

Beşiktaş, Süper Lig'deki 2-0'lık Başakşehir galibiyetiyle birlikte 6 maç sonra kalesini gole kapatmayı başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezonun ilk 6 resmi maçında gol yemeyen siyah-beyazlılar, daha sonra oynanan karşılaşmalarda kalesini gole kapatamadı.
Erzurumspor FK'yi 3-0 yendikten sonra oynadığı Marsilya, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Hoffenheim, Trabzonspor ve Crystal Palace maçlarında rakiplerinin gol sevincini engelleyemeyen siyah-beyazlılar, bu süreçte 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşarken kalesinde 11 gol gördü.
Erzurumspor FK'yi 3-0 yendikten sonra oynadığı Marsilya, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Hoffenheim, Trabzonspor ve Crystal Palace maçlarında rakiplerinin gol sevincini engelleyemeyen siyah-beyazlılar, bu süreçte 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşarken kalesinde 11 gol gördü.