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Thomas Reis: "İlk 11 benim kararım"

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Çaykur Rizespor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Ekim 2026 18:33
Fotoğraf: X.com
Thomas Reis: 'İlk 11 benim kararım'
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde bordo-mavili takımın teknik direktörü Thomas Reis, karşılaşmaya ve takımının durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "RİZESPOR DAHA TEHLİKELİ"

Çaykur Rizespor deplasmanına hazır olduklarını belirten Thomas Reis, rakibinin iç sahada henüz puan alamamasına rağmen tehlikeli bir takım olduğunu vurguladı.

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Reis, "En yakın deplasmana geldik. Hazır olduğumuzu sahada göreceğiz. Rizespor belki evinde puan kazanamadı ama bu durum onları daha tehlikeli hale getiriyor. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"KADROMUZ, YEDEKLERİMİZ ÇOK GÜÇLÜ"

Yoğun maç takvimi nedeniyle oyuncularının zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Alman teknik adam, kadro derinliğinin kendilerine önemli bir avantaj sağladığını söyledi.

Reis, "Çok kısa bir süre içerisinde birçok maç oynadık. İyi bir kadromuz var. Değişiklik yapabiliyoruz. Bu da elimizi güçlendiriyor. Avrupa'da farklı oyuncularla oynayabiliyoruz. Oyuncularıma bu maçtan sonra 1-2 gün izin vereceğim. Ağır bir maç ve antrenman periyodundan geçiyorlar." dedi.

"BU, TATLI BİR ZORLUK"

İlk 11 tercihini kendisinin yaptığını ve oyuncularının antrenmanlardaki performanslarının karar vermesini zorlaştırdığını dile getiren Thomas Reis, yedek kulübesinin gücüne de vurgu yaptı.

Reis, "İlk 11 benim kararım. Takıma da söylemeye çalıştım; maç öncesi toplantıda. Antrenmanlarda ve maçlarda tüm oyuncular iyi performans gösteriyor. Bu karar almamızı zorlaştırıyor ama bu tatlı bir zorluk. Yedek kulübemize bakınca da çok güçlü." ifadelerini kullandı.

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