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Beşiktaş'ta Poku formasına yeniden kavuştu

Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen'en transferi Ernest Poku, Başakşehir maçında formasına yeniden kavuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 22:28
Haber: AA
Beşiktaş'ta Poku formasına yeniden kavuştu
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Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Ernest Poku, 4 maç sonra forma giydi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ligin 6. haftasındaki Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında forma giydikten sonra 4 müsabakada sahaya çıkamayan Poku, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Başakşehir karşısındaki ilk değişikliği oldu.

Vaclav Cerny'nin yerine 56. dakikada oyuna giren Poku, ligde Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarında, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hoffenheim ve Crystal Palace karşılaşmalarında forma giyemedi.



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