Beşiktaş'ta Poku formasına yeniden kavuştu

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Ernest Poku, 4 maç sonra forma giydi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligin 6. haftasındaki Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında forma giydikten sonra 4 müsabakada sahaya çıkamayan Poku, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Başakşehir karşısındaki ilk değişikliği oldu.
Vaclav Cerny'nin yerine 56. dakikada oyuna giren Poku, ligde Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarında, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hoffenheim ve Crystal Palace karşılaşmalarında forma giyemedi.
Vaclav Cerny'nin yerine 56. dakikada oyuna giren Poku, ligde Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarında, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hoffenheim ve Crystal Palace karşılaşmalarında forma giyemedi.