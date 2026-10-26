Samsunspor'a transfer mesajı

Samsunspor'un ligde son haftalarda yaşadığı düşüş spor kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Kırmızı-beyazlı ekibin üst üste aldığı 7 mağlubiyetin ardından değerlendirmelerde bulunan Mehmet Özdilek, takımın mevcut durumuna ve devre arasında atılması gereken adımlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Futbol Maçı İzle Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Samsunspor'un yeniden yapılanma içerisinde olduğunu ifade eden Özdilek, bu süreçte alınan sonuçların oyuncular üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti.
Özdilek, "Amed maçına iyi başladılar ama üst üste 7 maç kaybetmek kolay değil. En ufak bir sallanmada, gol yediğinde oyuncular üzerinde baskı başlıyor. Bunu Samsunspor'da görüyorsunuz. Geçen sezon oyuncuları tek tek isimleri ve performanslarıyla değerlendiriyorduk. Bugün ise Samsunspor yeniden yapılanmaya girmiş bir hüviyette. Bu da sancılı bir süreç. Bunu doğru kurgularsanız pozitif anlamda sonuç alırsınız. Ancak işler iyi gitmezse çok eleştiri alırsınız. Şu anda Samsunspor'un en çok aldığı şey eleştiri" diye konuştu.
"MUTLAKA TAKVİYE OLACAKTIR"
Özdilek, "Samsunspor devre arasında muhakkak takviye yapacaktır. Bu kadro bu ligde zorlanır gibi görünüyor. İlk 9 haftayı değerlendirdiğimde, devre arasında yapılacak takviyelerle bu durum tolere edilebilir. Ancak alt sıralardan uzaklaşmak için maksimum puanları toplamalı" ifadelerini kullandı.
"KAZANAMIYORSAN KAYBETME"
Samsunspor'un yaşadığı mağlubiyet serisinin takım ve camia üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu belirten Mehmet Özdilek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kazanamıyorsa kaybetmemek önemli. Kazanmak alışkanlık yapıyor ama bazen kaybetmek de alışkanlık yapıyor. Son 7 maça bakıldığında Samsunspor kaybetmeye alışmış gibi görünüyor. Bu da oyuncular ve camia üzerinde ciddi baskı oluşturur. O baskı hakikaten çok zordur."
Özdilek'in değerlendirmeleri, Samsunspor'un devre arasındaki transfer döneminde kadrosunu güçlendirmesinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.
Özdilek, "Amed maçına iyi başladılar ama üst üste 7 maç kaybetmek kolay değil. En ufak bir sallanmada, gol yediğinde oyuncular üzerinde baskı başlıyor. Bunu Samsunspor'da görüyorsunuz. Geçen sezon oyuncuları tek tek isimleri ve performanslarıyla değerlendiriyorduk. Bugün ise Samsunspor yeniden yapılanmaya girmiş bir hüviyette. Bu da sancılı bir süreç. Bunu doğru kurgularsanız pozitif anlamda sonuç alırsınız. Ancak işler iyi gitmezse çok eleştiri alırsınız. Şu anda Samsunspor'un en çok aldığı şey eleştiri" diye konuştu.
"MUTLAKA TAKVİYE OLACAKTIR"
Özdilek, "Samsunspor devre arasında muhakkak takviye yapacaktır. Bu kadro bu ligde zorlanır gibi görünüyor. İlk 9 haftayı değerlendirdiğimde, devre arasında yapılacak takviyelerle bu durum tolere edilebilir. Ancak alt sıralardan uzaklaşmak için maksimum puanları toplamalı" ifadelerini kullandı.
"KAZANAMIYORSAN KAYBETME"
Samsunspor'un yaşadığı mağlubiyet serisinin takım ve camia üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu belirten Mehmet Özdilek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kazanamıyorsa kaybetmemek önemli. Kazanmak alışkanlık yapıyor ama bazen kaybetmek de alışkanlık yapıyor. Son 7 maça bakıldığında Samsunspor kaybetmeye alışmış gibi görünüyor. Bu da oyuncular ve camia üzerinde ciddi baskı oluşturur. O baskı hakikaten çok zordur."
Özdilek'in değerlendirmeleri, Samsunspor'un devre arasındaki transfer döneminde kadrosunu güçlendirmesinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.