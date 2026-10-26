Türk futbolunda yeni kural: Artık o futbolcular yerli sayılacak!

Türk futbolunda devrim niteliğinde bir değişim yaşanıyor. Artık Türk devletleri futbolcuları yabancı sayılmayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'dan açıklama geldi.
Zorlu, 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Liderler Zirvesi öncesinde parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kürşad Zorlu, ortak alınan kararla Türk devletleri futbolcularının karşılıklı olarak yerli statüde sayılacağını söyledi.
Türk devletlerinin geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde bir zirve gerçekleştirdiğini belirten Zorlu, "Bu zirveyle birlikte Türk devletlerimizde futbolcularımız karşılıklı olarak artık yabancı değil, yerli statüsünde sayılacaklar. Türk dünyasında bir futbol ekosistemi oluşturacaklar. Büyük yeteneklerimizi karşılıklı olarak ülkelerimize kazandıracağız" dedi.
Zorlu, 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Liderler Zirvesi öncesinde parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kürşad Zorlu, ortak alınan kararla Türk devletleri futbolcularının karşılıklı olarak yerli statüde sayılacağını söyledi.
Türk devletlerinin geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde bir zirve gerçekleştirdiğini belirten Zorlu, "Bu zirveyle birlikte Türk devletlerimizde futbolcularımız karşılıklı olarak artık yabancı değil, yerli statüsünde sayılacaklar. Türk dünyasında bir futbol ekosistemi oluşturacaklar. Büyük yeteneklerimizi karşılıklı olarak ülkelerimize kazandıracağız" dedi.