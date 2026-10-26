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Olaitan: "Hedeflerimize ulaşacağız"

Beşiktaş'ın Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçta ikinci golü kaydeden Junior Olaitan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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calendar 26 Ekim 2026 21:16
Fotoğraf: AA
Olaitan: 'Hedeflerimize ulaşacağız'
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Junior Olaitan
Junior Olaitan
Beşiktaş
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların ikinci golünü kaydeden Junior Olaitan, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "REAKSİYON VERMEK İSTİYORDUK"

Son maçın ardından galibiyet almak istediklerini belirten Olaitan, takım olarak sahada istediklerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Beninli futbolcu, "Son maçtan sonra reaksiyon vermek istiyorduk. Sahada istediğimizi yaptık. Elimizden geleni yapmak istiyoruz, diğer maçların sonuçlarına bakmadan... Kazanamasaydık, lider ile puan farkı açılacaktı. Bu dinamizmle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ VE OYUNUMU GELİŞTİRMEYE ÇALIŞTIM"

Kendisine yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Junior Olaitan, bu süreçte çok çalıştığını ve performansını geliştirmeye odaklandığını söyledi.

Olaitan, "Bana eleştiriler oldu ama sonrasında çok çalıştım ve kendimi, oyunumu geliştirmeye çalıştım. Palace ve Başakşehir'e goller attım. Taraftarımızın önünde oynamak harika. Hedeflerimiz var ve inşallah bu hedeflere ulaşacağız." dedi.



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