Olaitan: 'Hedeflerimize ulaşacağız'

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların ikinci golünü kaydeden Junior Olaitan, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "REAKSİYON VERMEK İSTİYORDUK"
Son maçın ardından galibiyet almak istediklerini belirten Olaitan, takım olarak sahada istediklerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
Beninli futbolcu, "Son maçtan sonra reaksiyon vermek istiyorduk. Sahada istediğimizi yaptık. Elimizden geleni yapmak istiyoruz, diğer maçların sonuçlarına bakmadan... Kazanamasaydık, lider ile puan farkı açılacaktı. Bu dinamizmle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"KENDİMİ VE OYUNUMU GELİŞTİRMEYE ÇALIŞTIM"
Kendisine yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Junior Olaitan, bu süreçte çok çalıştığını ve performansını geliştirmeye odaklandığını söyledi.
Olaitan, "Bana eleştiriler oldu ama sonrasında çok çalıştım ve kendimi, oyunumu geliştirmeye çalıştım. Palace ve Başakşehir'e goller attım. Taraftarımızın önünde oynamak harika. Hedeflerimiz var ve inşallah bu hedeflere ulaşacağız." dedi.
Son maçın ardından galibiyet almak istediklerini belirten Olaitan, takım olarak sahada istediklerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
Beninli futbolcu, "Son maçtan sonra reaksiyon vermek istiyorduk. Sahada istediğimizi yaptık. Elimizden geleni yapmak istiyoruz, diğer maçların sonuçlarına bakmadan... Kazanamasaydık, lider ile puan farkı açılacaktı. Bu dinamizmle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"KENDİMİ VE OYUNUMU GELİŞTİRMEYE ÇALIŞTIM"
Kendisine yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Junior Olaitan, bu süreçte çok çalıştığını ve performansını geliştirmeye odaklandığını söyledi.
Olaitan, "Bana eleştiriler oldu ama sonrasında çok çalıştım ve kendimi, oyunumu geliştirmeye çalıştım. Palace ve Başakşehir'e goller attım. Taraftarımızın önünde oynamak harika. Hedeflerimiz var ve inşallah bu hedeflere ulaşacağız." dedi.