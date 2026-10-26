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Vincenzo Italiano: "Nuri Şahin'i seviyorum!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Başakşehir maçı öncesinde konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 18:26 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 18:31
Fotoğraf: X.com
Vincenzo Italiano: 'Nuri Şahin'i seviyorum!'
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk etmeye hazırlanırken teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yoğun maç takvimine dikkat çeken İtalyan teknik adam, Crystal Palace karşılaşmasında yapılan rotasyondan ve oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirdi.

"HER ŞEYDEN ÇOK MEMNUNDUM"

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Perşembe-pazartesi maç takvimine dikkat çeken Vincenzo Italiano, Crystal Palace maçına göre bir gün daha fazla dinlenme fırsatı bulduklarını belirtti.

Rotasyon tercihine değinen Italiano, "Perşembe-pazartesi maçlarındayız yine. Crystal Palace'a göre biz bir gün daha fazla dinlendik. Rotasyonla çıkmıştık maça. Bu takımın her kulvarda ne kadar mücadeleci olduğunu herkese gösterdik. Tırnak içinde, bazı oyuncular dinlendi. Oynayan oyuncuların da fizik kalitesi, hızları çok iyiydi. Her şeyden çok memnundum. Umarım aynı şekilde performans göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"NURİ ŞAHİN'İ SEVİYORUM"

Başakşehir'in güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam, turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Nuri Şahin hakkında da konuştu.

Italiano, "Başakşehir zor bir takım, Nuri Şahin iyi bir teknik adam. Onla karşılıklı oynamıştık. Onu seviyorum, burada selam gönderiyorum." dedi.

"ÇİFT FORVETE DÖNEBİLİRİZ"

Kadro tercihleri ve oyuncularının performansları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Vincenzo Italiano, Wilfried Ndidi'nin özelliklerine dikkat çekti.

İtalyan teknik adam, "Wilfried Ndidi, Orkun ve Miretti'ye değişik bir oyuncu. Salih ve Olaitan'a göre daha az süre aldı ama iyi işler çıkardı, pas kalitesi yüksek. Fizikli bir oyuncu. Perşembe günü iyi bir maç çıkardı. Golden dolayı özgüvenli. Miretti ve Orkun'un yerinde iyi iş çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.

Maç içerisinde farklı taktiksel tercihlere yönelebileceklerini belirten Italiano, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm oyuncularıma güveniyorum. Maç içinde bazı değişiklikler de yapabiliriz, çift forvete dönebiliriz, başka oyuncuları işin içine katabiliriz. Hep birlikte göreceğiz neler olacağını."

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