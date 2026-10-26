Mike Tyson, Türkiye'ye geldi

Dünyaca ünlü eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Özel terminalde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tyson, Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu söylerken futbol ligleriyle ilgili soruya verdiği yanıtla da dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ailesiyle İstanbul'a gelen ünlü isim Mike Tyson, İstanbul Havalimanı'nda bulunan JETEX özel terminalinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
DİZİYE KONUK OLACAK
Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Tyson, özel bir televizyon kanalında yayınlanan dizide rol alacak.
Terminal çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tyson, "Türkiye futbol ligini takip ediyor musunuz" sorusuna "Sadece Brezilya ve Arjantin ligini takip ediyorum" yanıtını verdi.
Açıklamalarının ardından gazetecilere teşekkür eden Tyson havalimanından ayrıldı.
DİZİYE KONUK OLACAK
Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Tyson, özel bir televizyon kanalında yayınlanan dizide rol alacak.
Terminal çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tyson, "Türkiye futbol ligini takip ediyor musunuz" sorusuna "Sadece Brezilya ve Arjantin ligini takip ediyorum" yanıtını verdi.
Açıklamalarının ardından gazetecilere teşekkür eden Tyson havalimanından ayrıldı.