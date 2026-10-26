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Fenerbahçe'den taraftarına bere ve yağmurluk

Galatasaray deplasmanına gidecek Fenerbahçe taraftarlarına yağmurluk ve bere dağıtılacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 14:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den taraftarına bere ve yağmurluk
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Fenerbahçe, ligin 9. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe Yönetimi'nden dev derbi öncesi dikkat çeken bir hamle geldi. A Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray deplasmanına gidecek Fenerbahçe taraftarlarına yağmurluk ve bere dağıtılacak.

Fenerbahçe'de bir önceki yönetim de Ocak ayında Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa finalinde aynı uygulamaya imza atmıştı. Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanarak Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü.  



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