Fenerbahçe'den taraftarına bere ve yağmurluk

Fenerbahçe, ligin 9. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe Yönetimi'nden dev derbi öncesi dikkat çeken bir hamle geldi. A Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray deplasmanına gidecek Fenerbahçe taraftarlarına yağmurluk ve bere dağıtılacak.
Fenerbahçe'de bir önceki yönetim de Ocak ayında Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa finalinde aynı uygulamaya imza atmıştı. Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanarak Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü.
Fenerbahçe'de bir önceki yönetim de Ocak ayında Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa finalinde aynı uygulamaya imza atmıştı. Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanarak Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü.