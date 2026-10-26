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Ajax'ta Sofyan Amrabat'a dikkat çeken övgü!

Ajax'ın Sparta Rotterdam deplasmanında aldığı galibiyetin ardından Sofyan Amrabat'a övgü geldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Ekim 2026 14:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ajax'ta Sofyan Amrabat'a dikkat çeken övgü!
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Hollandalı köşe yazarı Henk Spaan, Het Parool gazetesindeki yazısında Ajax'ın orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ın performansını değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Spaan, Amrabat'ın pazar günü Sparta Rotterdam deplasmanında oynanan karşılaşmanın önemini çok iyi kavradığını belirtti. Günün erken saatlerinde Feyenoord ile PSV'nin puan kaybetmesi, Ajax'a zirve yarışında önemli bir fırsat sundu.

AJAX FIRSATI DEĞERLENDİRDİ

PSV ile Feyenoord'un Philips Stadı'ndaki mücadelesi 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Ajax, Sparta Rotterdam'ı yenmesi halinde PSV'yi geçerek Eredivisie'de ikinci sıraya yükselme ve lider Feyenoord ile arasındaki puan farkını üçe indirme şansı yakaladı.

Spaan, bu durumu, "Ajax'ın ilk iki sıradaki takımlarla arasındaki farkı azaltmak için tek yapması gereken Sparta'yı yenmekti." sözleriyle değerlendirdi.

"AMRABAT VE TER STEGEN FARKINDAYDI"

Ajax'ın Het Kasteel'de oynanan karşılaşmasında bazı tecrübeli futbolcuların sorumluluk aldığını vurgulayan Spaan, şu ifadeleri kullandı:

"Amrabat ve Ter Stegen bunun önemini en iyi kavrayan isimlerdi. Elbette Brandt da öyleydi ama bu zaten beklenen bir şey. Ajax şimdi onların sayesinde ikinci sırada."

"YERDE YATARKEN TOPU KENDİ KALESİNİN ÜZERİNDEN UZAKLAŞTIRDI"

Hollanda doğumlu Faslı futbolcunun savunmadaki katkısına ayrıca dikkat çeken Spaan, övgülerini şöyle sürdürdü:

"En iyi kurtarışı Amrabat yaptı. Savunmada neredeyse hiç top kaybetmeyen tek oyuncuydu. Yerde yatarken topa sertçe vurarak kendi kalesinin üzerinden dışarı gönderdi."



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