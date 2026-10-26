Jose Mourinho, Trabzon'u hatırlattı

İspanya La Liga'da zirveyi yakından ilgilendiren maçta Real Madrid, Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, 87. dakikada gelen gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı.
Mourinho'nun bu sevinci, sosyal medyada Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki sevincine benzetildi. Fenerbahçe, o sezon Trabzonspor deplasmanında 90+12. dakikada Sofyan Amrabat'ın golüyle 3-2 kazanmış ve Mourinho büyük sevinç yaşamıştı.
Mourinho'nun bu sevinci, sosyal medyada Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki sevincine benzetildi. Fenerbahçe, o sezon Trabzonspor deplasmanında 90+12. dakikada Sofyan Amrabat'ın golüyle 3-2 kazanmış ve Mourinho büyük sevinç yaşamıştı.
Jose Mourinho'nun gol sevinci! 👀 https://t.co/ib8pNF0zu0
— Sporx (@sporx) October 25, 2026
🟡🔵 Fenerbahçe yedek kulübesinde pozisyonun gelişiminin ve golün takibi... 👉 Jose Mourinho, Amrabat'ın golünü takımıyla kutluyor! #beINSPORTS https://t.co/F8qAWtimLz
— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 5, 2024