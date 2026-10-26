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Jose Mourinho, Trabzon'u hatırlattı

Jose Mourinho'nun El Clasico'daki gol sevinci, Süper Lig'deki Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki sevincine benzetildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 13:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Jose Mourinho, Trabzon'u hatırlattı
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İspanya La Liga'da zirveyi yakından ilgilendiren maçta Real Madrid, Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, 87. dakikada gelen gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

Mourinho'nun bu sevinci, sosyal medyada Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki sevincine benzetildi. Fenerbahçe, o sezon Trabzonspor deplasmanında 90+12. dakikada Sofyan Amrabat'ın golüyle 3-2 kazanmış ve Mourinho büyük sevinç yaşamıştı.



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