Beşiktaş - Başakşehir maçı şifresiz izle canlı link
Haber Tarihi: 26 Ekim 2026 18:05 -
Güncelleme Tarihi:
26 Ekim 2026 18:05
Beşiktaş - Başakşehir maçı şifresiz izle canlı link
Beşiktaş Başakşehir maçı bein sports 2 yayın izle | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Beşiktaş Başakşehir maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın izleme detayları
Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'de 36 kez karşılaşırken siyah-beyazlılar, bu maçlarda 11 galibiyet yaşadı. Turuncu-lacivertli takım ise Beşiktaş karşısında sahadan 10 kez kazanarak ayrılmayı başardı. İki ekip, 15 maçı berabere tamamladı. Beşiktaş'ın ligdeki 45 golüne Başakşehir, 44 golle yanıt verdi.
BEŞİKTAŞ'TAN SAHASINDA 18 MAÇTA 7 GALİBİYET
Siyah-beyazlılar, Başakşehir ile evinde oynadığı 18 lig maçında 7 galibiyet elde etti. "Dolmabahçe"de rakibiyle 7 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 4 kez mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-08 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve 1'er beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, evindeki son 5 karşılaşmada ise Başakşehir'i 2 kez yenerken 2 karşılaşmada da mağlup oldu. Takımların 1 maçı beraberlikle sonuçlandı. İç sahada rakibine 22 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 18 gol gördü.
KUPADA 3 KEZ KARŞILAŞTILAR
Beşiktaş ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 kez karşılaştı. Kupada 2009-10 sezonundaki grup maçı, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Taraflar, 2010-11 sezonunda ise finalde mücadele etti. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan maçta rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlılar, kupaya uzandı. İki ekip 2020-21 sezonunda tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken Beşiktaş, uzatmaların 102. dakikasında Cyle Larin'in golüyle müsabakayı 3-2 kazandı ve adını finale yazdırdı.
BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin VAR hakemi John Allan Beaton oldu.
Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı ve 15 puan topladı. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, turuncu-lacivertliler karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.
EKSİKLER
Beşiktaş'ta Başakşehir maçında üç oyuncunun formasından uzak kalması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda tedavisi süren kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra Crystal Palace maçında omzundan sakatlanan Fabio Miretti ve elinde kırık bulunan Ümit Akdağ'ın Başakşehir müsabakasında görev yapması beklenmiyor.
CEZA SINIRINDAKİLER
Siyah-beyazlı takımda iki futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve Başakşehir maçında oynaması beklenmeyen kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Kasımpaşa ile oynanacak maçta cezalı olacak.
BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI İZLE
BEŞİKTAŞ, SON 6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Siyah-beyazlılar, oynadığı son 6 resmi maçta kalesinde gol gördü. Söz konusu süreçte UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de 3'er maça çıkan Beşiktaş, bu maçlarda kalesinde 11 gol gördü. Siyah-beyazlı takım, rakip ağları ise 13 kez havalandırdı. Beşiktaş, kalesini son kez ligde 11 Eylül'de oynanan Erzurumspor FK maçında gole kapatmıştı. Siyah-beyazlı ekibin son 6 maçta aldığı sonuçlar şöyle:
Organizasyon
Maç
Skor
UEFA Avrupa Ligi
Beşiktaş-Olimpik Marsilya
4-1
Süper Lig
Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş
3-2
Süper Lig
Beşiktaş-Kocaelispor
2-1
UEFA Avrupa Ligi
Hoffenheim-Beşiktaş
2-3
Süper Lig
Trabzonspor-Beşiktaş
2-0
UEFA Avrupa Ligi
Beşiktaş-Crystal Palace
2-2
Öte yandan, Beşiktaş bu süreçte yalnızca Trabzonspor'a gol atamadı.
AVRUPA DÖNÜŞÜ PUAN KAYIPLARI
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de puan kaybı yaşadığı maçların tamamına Avrupa kupalarından dönüşte çıktı. Siyah-beyazlılar, ligde ilk mağlubiyetini 3-0 kazandığı Kauno Zalgiris müsabakasının dönüşünde Alanyaspor deplasmanında 1-0'lık yenilgiyle yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenen Beşiktaş, ligde ise birkaç gün sonra Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 mağlup oldu. Avrupa kupalarında Almanya'da Hoffenheim'ı 3-2 ile geçen siyah-beyazlı ekip, bu kez Süper Lig'e dönüşte Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 kaybetti. Hafta içinde Crystal Palace ile sahasında 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Başakşehir karşısında kazanarak bu olumsuz tabloyu değiştirmek istiyor.
BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK
Başakşehir'de tedavileri süren Jerome Opoku ile Christopher Operi'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor.
40. RANDEVU
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir, 40. randevuda kozlarını paylaşacak. Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten bu yana İstanbul Başakşehir ismiyle devam eden turuncu-lacivertli ekip ile siyah-beyazlı takım, daha önce 39 kez karşı karşıya geldi. Tarafların oynadıkları maçlarda Beşiktaş 12 galibiyet alırken, Başakşehir 11 kez sahadan galip ayrıldı. İki takımın 16 müsabakası ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 50 golüne Başakşehir, 49 golle karşılık verdi. Takımlar arasında geçen sezon oynanan iki müsabakayı da Beşiktaş, 2-1 ve 3-2'lik skorlarla kazandı.
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