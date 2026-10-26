Beşiktaş'ta altın gibi parlayan isim; Olaitan

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'i mağlup eden Beşiktaş'ta Junior Olaitan, son haftalardaki golcü performansını sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde Crystal Palace ile oynanan karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden Olaitan, Başakşehir karşısında da sahneye çıktı.
LİGDEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI
Karşılaşmanın 89. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderen Junior Olaitan, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.
Crystal Palace maçının ardından Başakşehir karşısında da fileleri havalandıran genç futbolcu, böylece üst üste ikinci resmi maçında gol sevinci yaşadı.
Olaitan, son iki karşılaşmada attığı iki golle Beşiktaş'ın hücum hattında öne çıkan isimlerden biri oldu.
LİGDEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI
Karşılaşmanın 89. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderen Junior Olaitan, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.
Crystal Palace maçının ardından Başakşehir karşısında da fileleri havalandıran genç futbolcu, böylece üst üste ikinci resmi maçında gol sevinci yaşadı.
Olaitan, son iki karşılaşmada attığı iki golle Beşiktaş'ın hücum hattında öne çıkan isimlerden biri oldu.