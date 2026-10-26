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En-Nesyri'den 90+1'de galibiyet getiren frikik golü!

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Youssef En-Nesyri, Al Ittihad formasıyla takımına galibiyeti getirdi. Faslı yıldız, Neftchi Fargona karşısında 90+1. dakikada attığı frikik golüyle maçın kahramanı oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 20:02 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 20:17
Haber: Sporx.com
En-Nesyri'den 90+1'de galibiyet getiren frikik golü!
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Asya Şampiyonlar Ligi 2 Batı Grubu'nda Al Ittihad, deplasmanda Neftchi Fargona'yı 2-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmaya ev sahibi ekip hızlı başladı. Neftchi Fargona, 17. dakikada J. Iskanderov'un penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Al Ittihad ise 34. dakikada Houssem Aouar'ın golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

EN-NESYRI SAHNEYE ÇIKTI!

İkinci yarıda iki takım da galibiyet golünü ararken son sözü Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Youssef En-Nesyri söyledi.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve 63. dakikada oyuna dahil olan Faslı santrfor, 90+1. dakikada kullandığı frikikte topu ağlara göndererek takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

AL ITTIHAD'A KRİTİK 3 PUAN

Bu sonuçla Al Ittihad, gruptaki üçüncü maçında ilk galibiyetini elde ederek puanını 4'e yükseltti. Neftchi Fargona ise 3 puanda kaldı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyerine Al Ittihad'da devam eden En-Nesyri, son dakika golüyle yeni takımına kritik bir galibiyet kazandırdı.



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