En-Nesyri'den 90+1'de galibiyet getiren frikik golü!

Asya Şampiyonlar Ligi 2 Batı Grubu'nda Al Ittihad, deplasmanda Neftchi Fargona'yı 2-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmaya ev sahibi ekip hızlı başladı. Neftchi Fargona, 17. dakikada J. Iskanderov'un penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Al Ittihad ise 34. dakikada Houssem Aouar'ın golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
EN-NESYRI SAHNEYE ÇIKTI!
İkinci yarıda iki takım da galibiyet golünü ararken son sözü Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Youssef En-Nesyri söyledi.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve 63. dakikada oyuna dahil olan Faslı santrfor, 90+1. dakikada kullandığı frikikte topu ağlara göndererek takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.
AL ITTIHAD'A KRİTİK 3 PUAN
Bu sonuçla Al Ittihad, gruptaki üçüncü maçında ilk galibiyetini elde ederek puanını 4'e yükseltti. Neftchi Fargona ise 3 puanda kaldı.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyerine Al Ittihad'da devam eden En-Nesyri, son dakika golüyle yeni takımına kritik bir galibiyet kazandırdı.
EN-NESYRI SAHNEYE ÇIKTI!
İkinci yarıda iki takım da galibiyet golünü ararken son sözü Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Youssef En-Nesyri söyledi.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve 63. dakikada oyuna dahil olan Faslı santrfor, 90+1. dakikada kullandığı frikikte topu ağlara göndererek takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.
AL ITTIHAD'A KRİTİK 3 PUAN
Bu sonuçla Al Ittihad, gruptaki üçüncü maçında ilk galibiyetini elde ederek puanını 4'e yükseltti. Neftchi Fargona ise 3 puanda kaldı.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyerine Al Ittihad'da devam eden En-Nesyri, son dakika golüyle yeni takımına kritik bir galibiyet kazandırdı.
Youssef El-Nesyri'den galibiyet getiren frikik golü! 👀 https://t.co/5w774qQemh
— Sporx (@sporx) October 26, 2026