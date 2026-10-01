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Davinson Sanchez: "Alıştığımız skorlardan biri!"

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından konuşan Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ligde alıştığımız skorlardan birini aldık." dedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ekim 2026 00:01
Haber: Sporx.com
Davinson Sanchez: 'Alıştığımız skorlardan biri!'
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Davinson
Davinson
Galatasaray
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ALIŞTIĞIMIZ SKORLARDAN BİRİNİ ALDIK"

Derbi galibiyetini değerlendiren Davinson Sanchez, "Mutluyuz. İşimizi yaptık. Maç maç geliştirdik kendimizi, Galatasaray'a yakışır performansa yaklaşıyoruz. Rakip oyunu durdurmaya çalıştı. Biz de kendi oyunumuza odaklandık. Hücum odaklı oynadık. Ligde alıştığımız skorlardan birini aldık." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY OLUNCA ÜSTESİNDEN GELDİK"

Savunmadaki performanslarına da değinen Kolombiyalı futbolcu, "Çok iyi karşıladık rakibi. Savunma hattını ileriye almamız gerekiyordu. Lukaku dip koşularda zorlanıyordu. Rakibin iyi forveti olsa da Galatasaray olunca üstesinden geldik. Onlar kendi işini yapıyordu, biz kendi işimizi yaptık ve 3 puanı aldık. Çok mutluyuz. Önemli olan 3 puandı." sözlerini sarf etti.



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