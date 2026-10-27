Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, derbinin ardından sosyal medyada da gündem yaratan paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımlarda Fenerbahçe ve Kerem Aktürkoğlu'na gönderme yapıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulüp, İngilizce yayın yapan resmi X hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin futbolunu ve derbide yaşanan gerginlikleri hedef aldı.
"TARİHİN EN AĞLAK KAYBEDENLERİ"
Galatasaray'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Futbol oynamak gibi bir niyetleri yok (çünkü yapamıyorlar 😭)"
"Skorun sadece 2-1 bitmesine şanslıyız 😭"
"Sadece kaos yaratmaya çalışıyorlar (ufaklık kendini bir şey sanıyor 😭)"
"Tarihin en ağlak kaybedenleri 😭"
Sarı-kırmızılı kulüp, paylaşımını "Her yıl Ali Sami Yen'de farklı bir umutsuz şov, ama her zamanki aynı sonuç. Galatasaray yoluna devam ediyor 🫰" sözleriyle tamamladı.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NA GÖNDERME
Galatasaray'ın X'teki İngilizce hesabından Kerem Aktürkoğlu'na gönderme yapılarak şu paylaşım yapıldı; "Roland Sallai'yi lafla bile sindiremiyor."
Ayrıca Galatasaray, Türkçe hesabından "Boynu bükükler" şarkı ile Harry Potter şapkası paylaştı. Bu paylaşımda Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabından Kerem Aktürkoğlu'nun doğum gününün kutlanmamasına gönderme yapıldı.
"TARİHİN EN AĞLAK KAYBEDENLERİ"
Galatasaray'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Futbol oynamak gibi bir niyetleri yok (çünkü yapamıyorlar 😭)"
"Skorun sadece 2-1 bitmesine şanslıyız 😭"
"Sadece kaos yaratmaya çalışıyorlar (ufaklık kendini bir şey sanıyor 😭)"
"Tarihin en ağlak kaybedenleri 😭"
Sarı-kırmızılı kulüp, paylaşımını "Her yıl Ali Sami Yen'de farklı bir umutsuz şov, ama her zamanki aynı sonuç. Galatasaray yoluna devam ediyor 🫰" sözleriyle tamamladı.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NA GÖNDERME
Galatasaray'ın X'teki İngilizce hesabından Kerem Aktürkoğlu'na gönderme yapılarak şu paylaşım yapıldı; "Roland Sallai'yi lafla bile sindiremiyor."
Ayrıca Galatasaray, Türkçe hesabından "Boynu bükükler" şarkı ile Harry Potter şapkası paylaştı. Bu paylaşımda Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabından Kerem Aktürkoğlu'nun doğum gününün kutlanmamasına gönderme yapıldı.
Kutlamadan olmaz. 🙃 https://t.co/HOyDnty8Gj
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 26, 2026