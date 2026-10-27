Dün
BİTTİ
Rizespor
3
Trabzonspor
4
Dün
BİTTİ
Beşiktaş
2
Başakşehir
0
Dün
BİTTİ
Galatasaray
2
Fenerbahçe
1
Dün
BİTTİ
Mardin 1969 Spor
2
Manisa FK
1
Dün
BİTTİ
Sevilla
2
Osasuna
0
Dün
BİTTİ
PSG
2
Lyon
0

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye; "Tarihin en ağlak kaybedenleri!"

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında aldığı 2-1'lik derbi galibiyetinin ardından ezeli rakiplerine ve Kerem Aktürkoğlu'na göndermede bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ekim 2026 00:30 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 01:31
Haber: Sporx.com
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye; 'Tarihin en ağlak kaybedenleri!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (2)
Google News
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, derbinin ardından sosyal medyada da gündem yaratan paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımlarda Fenerbahçe ve Kerem Aktürkoğlu'na gönderme yapıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüp, İngilizce yayın yapan resmi X hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin futbolunu ve derbide yaşanan gerginlikleri hedef aldı.

"TARİHİN EN AĞLAK KAYBEDENLERİ"

Galatasaray'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Futbol oynamak gibi bir niyetleri yok (çünkü yapamıyorlar 😭)"

"Skorun sadece 2-1 bitmesine şanslıyız 😭"

"Sadece kaos yaratmaya çalışıyorlar (ufaklık kendini bir şey sanıyor 😭)"

"Tarihin en ağlak kaybedenleri 😭"

Sarı-kırmızılı kulüp, paylaşımını "Her yıl Ali Sami Yen'de farklı bir umutsuz şov, ama her zamanki aynı sonuç. Galatasaray yoluna devam ediyor 🫰" sözleriyle tamamladı.



KEREM AKTÜRKOĞLU'NA GÖNDERME

Galatasaray'ın X'teki İngilizce hesabından Kerem Aktürkoğlu'na gönderme yapılarak şu paylaşım yapıldı; "Roland Sallai'yi lafla bile sindiremiyor." 

Ayrıca Galatasaray, Türkçe hesabından "Boynu bükükler" şarkı ile Harry Potter şapkası paylaştı. Bu paylaşımda Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabından Kerem Aktürkoğlu'nun doğum gününün kutlanmamasına gönderme yapıldı.

 







Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.