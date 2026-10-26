Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de bileği bükülmüyor

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki Başakşehir galibiyetiyle bu sezon iç sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dolmabahçe'deki 10 karşılaşmada 9 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 1 müsabakayı da berabere bitirdi.
Tüpraş Stadı'nda oynanan lig maçlarını kazanmayı başaran Beşiktaş, bu süreçte Eyüpspor, Çorum FK, Erzurumspor FK ve Kocaelispor'un ardından Başakşehir karşısından da sahadan galibiyetle ayrıldı.
Midtjylland'la oynanan maçla başlayan süreçte siyah-beyazlılar, Avrupa maçlarında ise Hradec Kralove, Kauno Zalgiris ve Marsilya karşısında kazanırken, Crystal Palace ile berabere kaldı.
Tüpraş Stadı'nda oynanan lig maçlarını kazanmayı başaran Beşiktaş, bu süreçte Eyüpspor, Çorum FK, Erzurumspor FK ve Kocaelispor'un ardından Başakşehir karşısından da sahadan galibiyetle ayrıldı.
Midtjylland'la oynanan maçla başlayan süreçte siyah-beyazlılar, Avrupa maçlarında ise Hradec Kralove, Kauno Zalgiris ve Marsilya karşısında kazanırken, Crystal Palace ile berabere kaldı.