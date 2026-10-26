Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk oldu.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçı Bordo-Mavililer 4-3 kazandı.
Ev sahibi Çaykur Rizespor, 12 ve 32. dakikalarda Gennaro Borrelli'nin golleriyle mücadelede 2-0 öne geçti.
Devre arasında soyunma odasına 2-0 mağlup giden Trabzonspor, ikinci yarıya çok hızlı bir başlangıç yaptı.
Bordo-mavili ekip, 49. dakikada Melih Kabasakal, 51. dakikada Aral Şimşir ve 57. dakikada Franculino Dju'nun attığı golle 3-2 öne geçti.
Mücadelenin 68. dakikasında Qazim Laçi, Çaykur Rizespor'un 3'üncü golünü attı ve skor 3-3'e geldi.
Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise Trabzonspor'da Franculino Dju bir kez daha sahneye çıktı ve Trabzonspor'u yeniden öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor 4-3 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sonuçla Thomas Reis'ın ekibi puanını 19'a çıkardı. Recep Uçar'ın öğrencileri ise 10 puanda kaldı.
Öte yandan Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, 90. dakikada kırmızı kart gördü. Trabzonspor'un Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, yaptığı 3 asistle galibiyette büyük pay sahibi oldu.
REIS YÖNETİMİNDE İLK KEZ!
Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında kalesinde gördüğü gollerle teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'de bir ilki yaşadı.
Alman teknik adam yönetimindeki ilk 3 lig maçında kalesini gole kapatan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor deplasmanında bu serisini sürdüremedi.
3 MAÇTA 9 GOL ATTI, GOL YEMEDİ
Trabzonspor, Thomas Reis yönetimindeki ilk lig maçında Galatasaray'ı 4-0, ardından Samsunspor'u deplasmanda 3-0 ve Beşiktaş'ı sahasında 2-0 mağlup etti.
Bu 3 karşılaşmada 9 gol atan ve kalesinde gol görmeyen bordo-mavililer, Çaykur Rizespor karşısında ise 4 gol atmasına rağmen kalesinde 3 gol gördü.
Trabzonspor, böylece Reis yönetimindeki 4. lig maçından da galibiyetle ayrılırken, ilk kez gol yediği karşılaşmada 3 puana uzanmayı başardı.
RİZESPOR'UN İÇ SAHADAKİ ŞANSSIZLIĞI DEVAM EDİYOR
Çaykur Rizespor, bu sonuçla Süper Lig'de oynadığı dördüncü iç saha maçında da puanla tanışamadı. Yeşil-mavili ekip, bu müsabakaya kadar oynadığı 3 iç saha maçından da boynu bükük ayrılmış ve gol atamamıştı.
Atmacalar, Samsunspor'a 2-0, Alanyaspor'a 1-0 ve Fenerbahçe'ye 3-0 kaybetmişti.
THOMAS REIS'TAN 7 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts ile oynanan maçın ilk 11'ine göre kadroda 2'si zorunlu 7 değişiklik yaptı.
UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya temsilcisi Hearts'ı 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor'a konuk oldu.
Trabzonspor, sahaya Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Salah, Muçi, Aral Şimşir ve Franculino ilk 11'iyle çıktı.
Teknik direktör Reis, Hearts maçının ilk 11'ine göre kadroda 2'si zorunlu 7 değişikliğe gitti.
Hearts mücadelesinin ilk 11'inde yer alan oyunculardan Samet Akaydin, Folcarelli, Cenk Özkacar, Cabral ve Saviolo, Çaykur Rizespor karşısında yedek kulübesinde oturdu.
Yabancı kontenjanı nedeniyle Süper Lig'de forma giyemeyen Mendy ve Bouchouari ise kadroda yer almadı.
Bu oyuncuların yerine Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Muçi ve Aral Şimşir ilk 11'de görev yaptı.
Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Batagov, Onuachu ve Malinovskyi de forma giyemedi.
Bu arada Trabzonspor taraftarı, tribünde kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.
ÇAYKUR RİZESPOR CEPHESİ
Çaykur Rizespor ise sahaya Fofana, Mithat Pala, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Laçi, Emrecan Bulut ve Borrelli ilk 11'iyle çıktı.
Teknik direktör Recep Uçar, ligin 8. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile oynanan maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Sowe ve Mihaila yedekler arasında yer alırken, Emrecan Bulut ve Borrelli ilk 11'de görev aldı.
Yeşil-mavili ekipte İtalyan futbolcu Borrelli, ligde ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.
Çaykur Rizespor'da sakatlıkları devam eden Khusniddin Alikulov ve Ahmed Kutucu, kadroda yer almadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Çaykur Rizespor atağında, ceza yayının gerisinden Laçi'nin şutunda, kaleci Onana meşin yuvarlağı kontrol etti.
12. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Olawoyin'in pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mithat Pala, meşin yuvarlağı içeriye gönderdi. Borrelli'nin şutunda top, fileleri havalandırdı: 1-0.
22. dakikada Aral Şimşir'in içeriye gönderdiği topla buluşan Franculino'nun şutunda, kaleci Fofana gole izin vermedi.
32. dakikada Çaykur Rizespor, farkı 2'ye çıkardı. Mebude'nin ceza sahasının sağ çaprazından gönderdiği topla kalenin önünde buluşan Borrelli'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
34. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kazandığı köşe atışını Salah kullandı. Melih Kabasakal'ın vuruşunda, kaleci Fofana topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Salah'ın pasında topla ceza alanına giren ve rakibinden sıyrılan Muçi, kaleci Fofana'nın açıldığı pozisyonda meşin yuvarlağı altıpasa çevirdi. Melih Kabasakal, topu boş kaleye gönderdi: 2-1.
51. dakikada bordo-mavili ekip eşitliği sağladı. Muçi'nin yerden pasında topa sahip olan Aral Şimşir, kaleci Fofana ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.
57. dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın pasında topla buluşan Muçi'nin ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Fofana'dan seken meşin yuvarlağı Franculino ağlara yolladı: 2-3.
68. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Ceza yayı önündeki Mebude'nin bekletmeden pasında topla buluşan Laçi'nin düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-3.
73. dakikada Trabzonspor'un kazandığı serbest atışta topun başına geçen Muçi'nin şutunda meşin yuvarlak, kaleci Fofana'da kaldı.
84. dakikada bordo-mavili ekip yeniden öne geçti. Muçi'nin pasında ceza sahasının sol çaprazından Franculino'nun şutunda, top ağlarla buluştu: 3-4.
Trabzonspor, sahadan 4-3 galip ayrıldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı (Dk. 79 Diakite), Mebude (Dk. 71 Doicaru), Olawoyin, Laçi (Dk. 79 Can Bozdoğan), Emrecan Bulut (Dk. 59 Mihaila), Borrelli (Dk. 72 Sowe)
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç (Dk. 61 Cabral), Melih Kabasakal (Dk. 61 Ozan Tufan), Fabinho (Dk. 46 Folcarelli), Salah (Dk. 86 Saviolo), Muçi, Aral Şimşir (Dk. 89 Cenk Özkacar), Franculino
Goller: Dk. 12 ve 32 Borrelli, Dk. 68 Laçi (Çaykur Rizespor), Dk. 49 Melih Kabasakal, Dk. 51 Aral Şimşir, Dk. 57 ve 84 Franculino (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Recep Uçar (Teknik direktör) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Ariss, Dk. 60 Borrelli (Çaykur Rizespor), Dk. 38 Fabinho, Dk. 55 Melih Kabasakal (Trabzonspor)
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçı Bordo-Mavililer 4-3 kazandı.
Ev sahibi Çaykur Rizespor, 12 ve 32. dakikalarda Gennaro Borrelli'nin golleriyle mücadelede 2-0 öne geçti.
Devre arasında soyunma odasına 2-0 mağlup giden Trabzonspor, ikinci yarıya çok hızlı bir başlangıç yaptı.
Bordo-mavili ekip, 49. dakikada Melih Kabasakal, 51. dakikada Aral Şimşir ve 57. dakikada Franculino Dju'nun attığı golle 3-2 öne geçti.
Mücadelenin 68. dakikasında Qazim Laçi, Çaykur Rizespor'un 3'üncü golünü attı ve skor 3-3'e geldi.
Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise Trabzonspor'da Franculino Dju bir kez daha sahneye çıktı ve Trabzonspor'u yeniden öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor 4-3 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sonuçla Thomas Reis'ın ekibi puanını 19'a çıkardı. Recep Uçar'ın öğrencileri ise 10 puanda kaldı.
Öte yandan Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, 90. dakikada kırmızı kart gördü. Trabzonspor'un Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, yaptığı 3 asistle galibiyette büyük pay sahibi oldu.
REIS YÖNETİMİNDE İLK KEZ!
Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında kalesinde gördüğü gollerle teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'de bir ilki yaşadı.
Alman teknik adam yönetimindeki ilk 3 lig maçında kalesini gole kapatan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor deplasmanında bu serisini sürdüremedi.
3 MAÇTA 9 GOL ATTI, GOL YEMEDİ
Trabzonspor, Thomas Reis yönetimindeki ilk lig maçında Galatasaray'ı 4-0, ardından Samsunspor'u deplasmanda 3-0 ve Beşiktaş'ı sahasında 2-0 mağlup etti.
Bu 3 karşılaşmada 9 gol atan ve kalesinde gol görmeyen bordo-mavililer, Çaykur Rizespor karşısında ise 4 gol atmasına rağmen kalesinde 3 gol gördü.
Trabzonspor, böylece Reis yönetimindeki 4. lig maçından da galibiyetle ayrılırken, ilk kez gol yediği karşılaşmada 3 puana uzanmayı başardı.
RİZESPOR'UN İÇ SAHADAKİ ŞANSSIZLIĞI DEVAM EDİYOR
Çaykur Rizespor, bu sonuçla Süper Lig'de oynadığı dördüncü iç saha maçında da puanla tanışamadı. Yeşil-mavili ekip, bu müsabakaya kadar oynadığı 3 iç saha maçından da boynu bükük ayrılmış ve gol atamamıştı.
Atmacalar, Samsunspor'a 2-0, Alanyaspor'a 1-0 ve Fenerbahçe'ye 3-0 kaybetmişti.
THOMAS REIS'TAN 7 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts ile oynanan maçın ilk 11'ine göre kadroda 2'si zorunlu 7 değişiklik yaptı.
UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya temsilcisi Hearts'ı 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor'a konuk oldu.
Trabzonspor, sahaya Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Salah, Muçi, Aral Şimşir ve Franculino ilk 11'iyle çıktı.
Teknik direktör Reis, Hearts maçının ilk 11'ine göre kadroda 2'si zorunlu 7 değişikliğe gitti.
Hearts mücadelesinin ilk 11'inde yer alan oyunculardan Samet Akaydin, Folcarelli, Cenk Özkacar, Cabral ve Saviolo, Çaykur Rizespor karşısında yedek kulübesinde oturdu.
Yabancı kontenjanı nedeniyle Süper Lig'de forma giyemeyen Mendy ve Bouchouari ise kadroda yer almadı.
Bu oyuncuların yerine Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Muçi ve Aral Şimşir ilk 11'de görev yaptı.
Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Batagov, Onuachu ve Malinovskyi de forma giyemedi.
Bu arada Trabzonspor taraftarı, tribünde kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.
ÇAYKUR RİZESPOR CEPHESİ
Çaykur Rizespor ise sahaya Fofana, Mithat Pala, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Laçi, Emrecan Bulut ve Borrelli ilk 11'iyle çıktı.
Teknik direktör Recep Uçar, ligin 8. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile oynanan maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Sowe ve Mihaila yedekler arasında yer alırken, Emrecan Bulut ve Borrelli ilk 11'de görev aldı.
Yeşil-mavili ekipte İtalyan futbolcu Borrelli, ligde ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.
Çaykur Rizespor'da sakatlıkları devam eden Khusniddin Alikulov ve Ahmed Kutucu, kadroda yer almadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Çaykur Rizespor atağında, ceza yayının gerisinden Laçi'nin şutunda, kaleci Onana meşin yuvarlağı kontrol etti.
12. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Olawoyin'in pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mithat Pala, meşin yuvarlağı içeriye gönderdi. Borrelli'nin şutunda top, fileleri havalandırdı: 1-0.
22. dakikada Aral Şimşir'in içeriye gönderdiği topla buluşan Franculino'nun şutunda, kaleci Fofana gole izin vermedi.
32. dakikada Çaykur Rizespor, farkı 2'ye çıkardı. Mebude'nin ceza sahasının sağ çaprazından gönderdiği topla kalenin önünde buluşan Borrelli'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
34. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kazandığı köşe atışını Salah kullandı. Melih Kabasakal'ın vuruşunda, kaleci Fofana topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Salah'ın pasında topla ceza alanına giren ve rakibinden sıyrılan Muçi, kaleci Fofana'nın açıldığı pozisyonda meşin yuvarlağı altıpasa çevirdi. Melih Kabasakal, topu boş kaleye gönderdi: 2-1.
51. dakikada bordo-mavili ekip eşitliği sağladı. Muçi'nin yerden pasında topa sahip olan Aral Şimşir, kaleci Fofana ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.
57. dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın pasında topla buluşan Muçi'nin ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Fofana'dan seken meşin yuvarlağı Franculino ağlara yolladı: 2-3.
68. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Ceza yayı önündeki Mebude'nin bekletmeden pasında topla buluşan Laçi'nin düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-3.
73. dakikada Trabzonspor'un kazandığı serbest atışta topun başına geçen Muçi'nin şutunda meşin yuvarlak, kaleci Fofana'da kaldı.
84. dakikada bordo-mavili ekip yeniden öne geçti. Muçi'nin pasında ceza sahasının sol çaprazından Franculino'nun şutunda, top ağlarla buluştu: 3-4.
Trabzonspor, sahadan 4-3 galip ayrıldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı (Dk. 79 Diakite), Mebude (Dk. 71 Doicaru), Olawoyin, Laçi (Dk. 79 Can Bozdoğan), Emrecan Bulut (Dk. 59 Mihaila), Borrelli (Dk. 72 Sowe)
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç (Dk. 61 Cabral), Melih Kabasakal (Dk. 61 Ozan Tufan), Fabinho (Dk. 46 Folcarelli), Salah (Dk. 86 Saviolo), Muçi, Aral Şimşir (Dk. 89 Cenk Özkacar), Franculino
Goller: Dk. 12 ve 32 Borrelli, Dk. 68 Laçi (Çaykur Rizespor), Dk. 49 Melih Kabasakal, Dk. 51 Aral Şimşir, Dk. 57 ve 84 Franculino (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Recep Uçar (Teknik direktör) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Ariss, Dk. 60 Borrelli (Çaykur Rizespor), Dk. 38 Fabinho, Dk. 55 Melih Kabasakal (Trabzonspor)