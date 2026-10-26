Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin ardından kartlar çıktı.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
beIN Sports'un aktardığı bilgiye göre, karşılaşmanın sona ermesinden sonra Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçe'den Archie Brown'a kırmızı kart gösterildi.
Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ve Galatasaraylı Roland Sallai ise sarı kart gördü.
DERBİNİN ARDINDAN KAVGA ÇIKTI, İŞTE KARE KARE OLAYLAR
Derbinin ardından iki kırmızı kart çıktı!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğünden sonra Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown kırmızı kart görürken Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai sarı kartla cezalandırıldı.
SPORX AI BAKIŞI
Açık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin ardından kartlar çıktı.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
beIN Sports'un aktardığı bilgiye göre, karşılaşmanın sona ermesinden sonra Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçe'den Archie Brown'a kırmızı kart gösterildi.
Galatasaray
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Hansi Flick'ten "El Clasico" yenilgisi sonrası flaş itiraf!
-
9
Szymanski'den Fransa'da şov! İki gol birden
-
8
Beşiktaş - Başakşehir: İlk 11'ler
-
7
Acun Ilıcalı'nın yıldızına Arsenal kancası
-
6
Bruno Fernandes'ten olay yaratan beğeni!
-
5
Real Madrid'in Arda Güler paylaşımına milli yıldızdan yanıt!
-
4
Galatasaray - Fenerbahçe: 11'ler
-
3
Abdülkerim Bardakcı'dan derbi öncesi olay paylaşım!
-
2
Jose Mourinho, Trabzon'u hatırlattı
-
1
Türk futbolunda yeni kural: Artık o futbolcular yerli sayılacak!
- 00:09 Abdülkerim Bardakcı'dan Archie Brown ile kavga sonrası açıklama!
- 00:03 Ederson: "Kafamızı kaldırmalıyız"
- 00:01 Davinson Sanchez: "Alıştığımız skorlardan biri!"
- 23:58 Uğurcan Çakır: "Ederson farkı önledi!"
- 23:54 Erden Timur'dan derbi sonrası şampiyonluk mesajı!
- 23:52 Levent Mercan: "Çok üzgünüz"
- 23:46 Derbinin ardından iki kırmızı kart çıktı!
- 23:42 Ekrem Dağ: "Halil Umut Meler'i bizim maçlara vermesinler"
- 23:34 Derbi sonrası kavga çıktı; polis ayırdı!
- 23:24 Derbide Osimhen farkı: Galatasaray zirveyi bırakmadı!
- 23:11 Ertuğrul Doğan'dan Rizespor'a teşekkür
- 23:06 İstanbul'daki iki dev maç için 5 bin 200 polis görev yaptı!
- 23:02 Thomas Reis'ten Rizespor maçı sonrası hakem tepkisi!
- 23:00 Galatasaray derbide penaltı bekledi! Karar devam
- 22:49 Galatasaray'da Batrakov'un ilk derbi heyecanı!
- 22:49 Italiano'dan Orkun Kökçü açıklaması! Dönüş tarihi belli oldu mu?
- 22:46 Mardin 1969 Spor, Manisa FK'yı devirdi!
- 22:39 Okan Buruk'tan derbiye tek değişiklik!
- 22:39 Fenerbahçe'de iki isim ilk heyecanını yaşadı
- 22:28 Fenerbahçe taraftarı yalnız bırakmadı
- 22:28 Beşiktaş'ta Poku formasına yeniden kavuştu
- 22:25 Fenerbahçe'den ilk yarıda şok rakamlar!
- 22:21 Beşiktaş'ta Oh, tribüne çıktı
- 22:17 Beşiktaş 6 maç sonra başardı!
- 22:14 Beşiktaş'ta altın gibi parlayan isim; Olaitan
- 22:13 Fenerbahçe'de derbiye 3 değişiklik
- 22:13 Osimhen'den derbide dikkat çeken gol sevinci
- 22:12 Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de bileği bükülmüyor
- 22:05 Fenerbahçe derbilerinde coşuyor: Victor Osimhen
- 21:59 Derbide Fenerbahçe formalı minik taraftar
- 21:52 Sergen Yalçın, derbiyi tribünden takip etti!
- 21:44 Nuri Şahin: "Beşiktaş hak etti, biz de kaybetmeyi hak ettik!"
- 21:41 Vincenzo Italiano: "Takımla bunu konuştum..."
- 21:36 Derbinin ilk saniyelerinde kavga çıktı!
- 21:29 Alexander Nübel: "Bu maçı kaybedemezdik!"
- 21:20 Hyeon-Gyu Oh: "Çift forvet oynayabiliriz"
- 21:16 Olaitan: "Hedeflerimize ulaşacağız"
- 21:12 Okan Buruk: "Bizi oyun içinden çıkarmak isteyebilirler"
- 21:00 Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ta tarihe geçti!
- 20:53 Trabzonspor'dan Karadeniz derbisinde müthiş dönüş!
- 20:49 İsmail Kartal: "Kazanamıyorsak kaybetmeyelim"
- 20:46 Beşiktaş derin bir "Oh" çekti!
- 20:28 Galatasaray - Fenerbahçe: 11'ler
- 20:02 En-Nesyri'den 90+1'de galibiyet getiren frikik golü!
- 19:43 Potanın Perileri'nin aday kadrosu açıklandı!
- 19:25 Trabzonspor'un Reis ile serisi Rize'de sona erdi!
- 18:33 Thomas Reis: "İlk 11 benim kararım"
- 18:26 Vincenzo Italiano: "Nuri Şahin'i seviyorum!"
- 18:17 Filenin Sultanları'nın Dünya Kupası rakipleri belli oldu
- 18:03 Beşiktaş - Başakşehir: İlk 11'ler
- 17:58 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 11'ler
- 17:33 Gençlerbirliği'nde Dimitrios Goutas sezonu kapattı!
- 16:23 Galatasaray U19'dan Fenerbahçe U19'a karşı geri dönüş
- 16:02 Brown'dan Tatum'a: "Aramızda sorun yok, PR ekibi de harika"
- 15:58 Mike Tyson, Türkiye'ye geldi
- 15:54 Xavi Espart'tan Barcelona'ya kötü haber: 7 hafta yok!
- 15:47 Bologna'da Artem Dovbyk için veda düşüncesi
- 15:41 Massimiliano Allegri'ye iki maç men cezası!
- 15:32 Türk futbolunda yeni kural: Artık o futbolcular yerli sayılacak!
- 15:30 Milan'ın savunmasına yeni aday: Raphael Le Guen
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL