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Derbinin ardından iki kırmızı kart çıktı!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğünden sonra Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown kırmızı kart görürken Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai sarı kartla cezalandırıldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Ekim 2026 23:46
Derbinin ardından iki kırmızı kart çıktı!
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin ardından kartlar çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla beIN Sports'un aktardığı bilgiye göre, karşılaşmanın sona ermesinden sonra Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçe'den Archie Brown'a kırmızı kart gösterildi.

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ve Galatasaraylı Roland Sallai ise sarı kart gördü.

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